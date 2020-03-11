防疫不分你和我 用行動向醫護英雄致敬
新冠肺炎疫情持續全球延燒，因其傳播速度快、潛伏期長，造成全球人心惶惶，甚至嚴重影響全球經濟發展。然而，面對疫情承受壓力最大的莫過於醫院裡的醫師、護理師及相關醫藥事人員，不僅站在防疫第一線，更是繃緊神經，不敢鬆懈，天天都處於抗疫的備戰狀態，在這個全民抗疫的時刻，第一線醫護人員為了守護國家人民，認真辛苦奮戰。為了用行動來向防疫英雄致敬，由中華國際自然療法暨養生健康促進學會主辦、植享家股份有限公司協辦的「醫同守護最前線公益活動」，將贈送醫護執業人員有機認證的茶樹精油或尤加利精油，預計將送出1,500瓶，慰問辛苦的防疫英雄。凡具執業資格之醫護人員憑醫院工作證至全省Bonnie House專櫃，每人每證限兌領一瓶，每店每日限量兌領，領完為止。
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