口罩販售城鄉差距大 有的庫存6000有的大排長龍

屏東縣有214個口罩購買點，平均每日完售率不及5成，其中獅子鄉衛生所的庫存量甚至超過6000片，另有156個藥局口罩剩餘超過2000片，相較於都市「一罩難求」，城鄉不均太明顯，衛生局表示，即日起全縣有6個衛生所因庫存量多暫停配發，但仍會繼續販售口罩，另外有民眾發現口罩雖然難買，但是用過的口罩卻有人亂丟，形成另一種口罩之亂，衛生局表示會協調環保局加強取締。

自從口罩購買實名制上路，屏東縣政府衛生局每天都會公布口罩販售冷熱點供民眾參考，以昨天為例，全縣仍有34個藥局及衛生所的口罩剩餘數超過2000片，兒童口罩則有多達121個藥局及衛生所剩數超過2000片。

衛生局發現很多民眾只會有熟悉或知名高或較大型的藥局購買口罩，一些小藥局反而乏人問津，以獅子鄉衛生所為例，因獅子鄉人口少、部落又分散，平日購買的人數就不多，但是各據點的配送量都一樣，只要幾天沒賣完，庫存量立刻大增。

獅子鄉衛生所表示，當地人口不到5千人，扣除在外工作青壯人口，平日留在鄉內的鄉民僅約一半左右，衛生所除了平日在衛生所賣口罩外，下鄉巡迴醫療也賣，販售時間從上午衛生所開門賣到晚上9時門診結束，算是銷售賣力，但是販售量還是無法和都市相比。

衛生局表示，中央疫情指揮中心已針對各地據點的販售情形調整配送量，屏東縣有6個衛生局會暫停配送，但仍會繼續販售，不影響民眾購買。