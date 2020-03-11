高醫大與普生公司攜手 開發新冠肺炎全自動快篩試劑

新冠肺炎疫情延燒，如何在第一時間精準篩檢出陽性個案及早防治，是防疫關鍵，高雄醫學大學為此與生技廠普生公司合作研發新冠肺炎（COVID-19）快篩試劑，透過自動化儀器達到大量快速篩檢功效，一天可望篩檢達1440分檢體。

高雄醫學大學校長鐘育志與普生公司董事長林宗慶今天簽署MOU（合作備忘錄），約定攜手開發LISA快速篩檢試劑檢測新冠肺炎病毒，鐘育志表示，這項研發案的目的是希望能與中研院及學研單位共組「抗疫國家隊」，加速研發量產進度，成為國家的防疫後盾。

這款全自動快速篩檢試劑，僅需將患者檢體加入試劑中，全自動化儀器就能分析出最後檢測結果，90分鐘內可篩檢90人，一天篩檢的檢體量可達1440人，量能比目前的核酸檢測方法大很多，成本卻只約五分之一；不但可減少人力、避免操作時檢體遭污染、更可以保護第一線的醫事人員，降低感染風險。

高醫大校長鐘育志說，上周五凌晨，高醫大與哈佛、台大透過視訊就「台灣面對新冠肺炎的快速因應」進行對談，高醫大為發展有效抑制疫情爆發的策略，與國內外專家合作成立了COVID-19研究小組，再就感控暨臨床診斷與治療、流行病學調查、快篩、疫苗等議題成立任務小組，展開跨域創新的探討。

普生公司董事長林宗慶表示，將盡最大的努力在免疫蛋白質及DNA的檢測研發、產品認證、臨床衛教及產品推廣等方面提供經驗。