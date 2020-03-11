高雄香港村3塊地選址 均在交通、生活方便市區

高雄市長韓國瑜提出「香港村」構想，市府財政局已提出初步計畫，目前由市府副秘書長召集各局處共同進一步規畫研議。財政局長李樑堅表示，香港村就是long stay或移居的概念，很多香港人移民他國，也可以考慮移居高雄，希望吸引香港專業人士到高雄定居，或年輕人、銀髮族到高雄工作居住，替高雄增加競爭力。

李樑堅說，目前香港村初步規畫3種方案，分別是由建商來興建蓋屋，或市府自行興建或香港人來投資興建蓋屋。另也要推出住房相關優惠政策，吸引港人移居。他說，疫情結束後，市府會到香港召開說明會，鼓勵來高投資蓋屋或購屋定居。

另外，財政局方案指出，香港村的設立特色，包括成為港人在高雄群聚區段、有香港特色建築和生活樣態文化及成為外國人到高雄的示範居住場域等。

市府表示，選址條件包括交通方便、生活機能佳，以捷運沿線為主，目前有3塊地在選擇，分別位於前鎮區亞洲新灣區IKEA高雄店、鳳山區衛武營及苓雅區生日公園附近。