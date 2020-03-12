高市青年局助青年頭家樂林魚堂實踐夢想

高雄市青年局為落實韓國瑜市長協助青年創業理想，解決初期資金取得問題，自108年11月起開辦青年創業貸款，首兩批受理37件申請案計有35件獲得核貸，過案率達95%，總核貸金額共4,325萬元，其中不乏具有市場發展潛力者，而從事精緻觀賞魚類、熱帶珊瑚等商品經營的「樂林魚堂（Learning Fish Shop）」，就是因為負責人對於理想的堅持及海水魚養殖的專業而獲得核貸。

負責人陳駿豪畢業於醫務管理學系，由於愛好浮潛而結識合夥人─室內設計師鄒柏勝，兩人為了將海底世界的美好與世人分享，以豐富養殖經驗投入精緻海水魚類及珊瑚礁販售，結合高科技數位化養殖技術及室內設計專業，能夠針對顧客需求，量身打造產品風格，從整體室內設計、施工到缸內造景、養殖等提供專業諮詢，建立從上到下的完整服務體系。此外，樂林魚堂也致力於研究熱帶魚及珊瑚的繁殖與復育，並與高雄科技大學建立產學合作關係，不定期和學者交流養殖技術，以提高繁殖及存活率；目前正著手進行「藍倒吊」（又名多莉魚）人工繁殖，若繁育成功，將是水族迷的一大福音。

樂林魚堂內色彩斑斕的熱帶海水魚。 圖／高雄市政府青年局 提供

樂林魚堂提供海洋生態與景觀愛好者一個絕佳的交流與學習平台，透過與顧客分享、教學相長，從中發現並且滿足顧客的需求。開店不到半年，即獲得漢神巨蛋B1美食街的壓克力海水缸訂單，將充滿熱帶魚與珊瑚的海底世界複製進百貨商場內，讓消費者猶如身歷其境，悠閒購物的同時，更能徜徉大自然的美好。

漢神巨蛋B1美食街海水缸。 圖／高雄市政府青年局 提供

林鼎超局長表示，為了讓在地青年及時圓夢，青年局提供青創貸款利率2.19%、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等優惠條件。很高興看到樂林魚堂兩位創業青年，以其不懈的堅持與努力，投入心血創造成功機會，也鼓勵有理想、有熱忱的青年能夠多加利用市府所提供的創業資源。如有創業資金需求或其他問題，可逕洽青年局07-5821020分機2008、2009，或至青年局網站( https://youth.kcg.gov.tw/ )查詢相關資訊。

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