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兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

疫情影響出國 高雄愛情月邀訪見證海誓山盟

中央社 / 高雄11日電

新冠肺炎疫情影響國人出國意願，高雄市府今天宣布3月高雄愛情月，提供白色情人共遊高雄享多項優惠，並要求業者做好防疫措施，歡迎情侶放心到高雄放閃。

高雄市長韓國瑜、高市府觀光局長邱俊龍與觀光旅遊業者等在愛河畔舉行「高雄愛情月-白色情人節」記者會，推薦「海誓」、「山盟」兩款情侶遊程，邀有情人安心到高雄旅遊。

韓國瑜表示，市府訂3月為高雄愛情月，而且得天獨厚又有愛河，希望14日的白色情人節來高雄旅遊，尤其現在因疫情嚴重，對出國旅遊很多人卻步，但歡迎來高雄享受美麗的風光。

邱俊龍推薦的「海誓」、「山盟」兩款情侶遊程。海誓款包括愛河、旗津、白色戀人貨櫃屋等；山盟款有田寮月世界、壽山情人觀景台和人氣景點崗山之眼。除了情侶可享門票買一送一和住宿等多項方案，在這些景點合照、上傳高雄旅遊網FB粉絲專頁並加標籤兩名好友，有機會抽高級情人房等總價值新台幣20萬元獎品。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，觀光局已要求業者做好勤洗手及戴口罩等防疫措施。

情侶 韓國瑜 疫情

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