高雄行動支付繳停車費 9折優惠至6月底

高雄市交通局今年至6月底，推出停車費9折優惠，交通局說，自1月起實施至2月底，已優惠40多萬筆停車單，只要使用LinePay、歐付寶、friDay錢包、Pi拍錢包及街口支付等行動支付繳交期限內的停車費，停車費就打9折。

交通局表示，使用行動支付，可避免忘記繳費而受罰，也可免去外出臨櫃繳費的交通時間。基於便民服務，交通局加強宣傳行動支付好處，今年上半年推出行動支付繳停車費打9折優惠活動，不過限繳費期限內完成繳費的停車單，停車優惠金額為四捨五入至整數金額。

交通局強調，行動支付方便又省荷包，呼籲民眾多利用手機下載LinePay、歐付寶、friDay錢包、Pi拍錢包及街口支付等行動支付APP，綁定車號完成設定；另各家行動支付業者也會不定期自行推出許多優惠活動。詳情可上「轉動高雄青春夢」FB粉絲專頁查詢。