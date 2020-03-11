高雄「香港村」 鄭照新：港人早在遊說、只有韓實踐

高雄巿長韓國瑜今天上午席里業務會報時，提出「香港村」規畫，歡迎香港移民選擇落腳高雄。高雄市新聞局長鄭照新說，其實很多香港朋友早在疫情前，就到台北、台中、高雄，甚至中央去遊說，希望能有計畫性的歡迎香港人居住，但目前有決心去實現、去做的就是韓國瑜。

鄭照新今受訪說，香港村這樣的想法，其實醞釀已久，很多香港朋友對於搬到高雄是有興趣的，說其實他們每天來回機票，加上住在高雄的費用，都比住在香港來的便宜，香港朋友用這個例子告訴市府，其實高雄對他們來講是有吸引力的，因為氣候好、又是台灣一個重要城市。

如果香港朋友要移居台灣的話，高雄如何作為一個有競爭力，或是能夠吸引香港朋友的整體規畫的香港村，包括相關設施、教育水準、雙語教育等整體社區規畫，目前已由副秘書長協調各局處來做一個整體的評估。

鄭照新說，評估包括選址、所需經費、財源等也做了初步評估，目前已看到有2、3筆土地可選。香港村初期規畫200到400人，中期1000到3000人，長期是5000到1萬人；中期所需經費約在12億到36億，長期可能規模高達120億。

鄭照新說，因為疫情當下，香港朋友根本沒辦法入境，所以市府會先做好規畫，一旦疫情趨緩，就用雙倍的速度來進行。

市長有此發想已久，並非疫情關係，而初步規畫出來後，發現這是可付諸實踐的好構想，也愈來愈具體，市府也詢問了很多香港朋友意見，問他們這個想法如果要付諸實踐，有沒有興趣？他們也鼓勵這樣的想法，畢竟香港的朋友有興趣，市府才會做。