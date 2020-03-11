快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市觀光局振興觀光 推景點遊程抵抗疫情

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄市觀光局推出「高雄愛情月─白色情人節」系列活動，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市觀光局推出「高雄愛情月─白色情人節」系列活動，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅宿業，高雄市原本住房率平均6成5，現在都直接砍半，為振興觀光，高雄市觀光局3月推出「愛情月」活動，並配合即將到來的3月14日白色情人節，在愛河畔設置打卡景點白色戀人貨櫃屋，觀光局並推出「山盟」、「海誓」兩條高雄景點遊程路線，希望情侶多到高雄觀光消費。

高雄市長韓國瑜與觀光局長邱俊龍上午穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，韓國瑜說，因為新冠肺炎疫情，很多人對出國旅遊望之卻步，可以來高雄，一樣可以享受到美麗風光，歡迎有情人能來高雄。

觀光局推出多項活動，希望能振興觀光；除3月愛情月外，4月將主打軍事觀光，5月還有粉紅貨櫃屋，希望吸引民眾來高雄觀光打卡。

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（左）穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（左）穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，希望大家多來高雄觀光。記者劉學聖／攝影

韓國瑜 新冠肺炎 愛情

延伸閱讀

陳冠榮批監委查氣爆善款是政治追殺 鄭照新：不要牽拖

中常會討論救韓？ 鄭照新：是展現服務民眾誠意

振興觀光 高雄3月推「山盟、海誓」遊程吸引遊客

韓國瑜要設香港村綠批封建 鄭照新駁：無常識和國際觀

相關新聞

飼主若中鏢 高市到府代養毛小孩

香港媒體日前報導新冠肺炎患者家中的狗也驗出病毒弱陽性反應，引發討論，高雄市政府農業局長吳芳銘表示，因應未來高雄若有獨居飼...

台東岩灣技訓所今起對外販售口罩套

新冠肺炎疫情持續蔓延，台東6間矯正監所全面戒備防疫，岩灣技訓所因應口罩供不應求，運用現有縫紉機具自產口罩套，藉此延長一般...

高雄「香港村」 鄭照新：港人早在遊說、只有韓實踐

高雄巿長韓國瑜今天上午席里業務會報時，提出「香港村」規畫，歡迎香港移民選擇落腳高雄。高雄市新聞局長鄭照新說，其實很多香港...

高市觀光局振興觀光 推景點遊程抵抗疫情

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅宿業，高雄市原本住房率平均6成5，現在都直接砍半，為振興觀光，高雄市觀光局3月推出「愛情月」活...

中常會討論救韓？ 鄭照新：是展現服務民眾誠意

國民黨新任黨主席江啟臣今下午將首度主持中常會，傳有多位中常委希望黨中央助高雄市長韓國瑜度過「罷韓」風波。高雄市新聞局長鄭...

振興觀光 高雄3月推「山盟、海誓」遊程吸引遊客

為振興觀光，高雄市觀光局3月推出「愛情月」活動，並配合即將到來的3月14日白色情人節，在愛河畔設置打卡景點白色戀人貨櫃屋...

韓國瑜要設香港村綠批封建 鄭照新駁：無常識和國際觀

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務會報時表示規畫設「香港村」，歡迎香港朋友移居高雄。新聞局長鄭照新表示，目前評估3個地...

戶政所申請試辦開始 屏東縣首次辦護照有福了！

「首次申請護照親辦一處收件全程服務」從3月16日起開始，首次申請護照的民眾，可到指定戶政事務所辦理，對於屏東南部地區的民...

居家檢疫5至9天最不安 關懷包提供3千組免費追劇安撫

疫情升溫，屏東縣目前仍有153人被居家檢疫或隔離，根據居家隔離關懷服務中心統計，成立至今已接獲27件服務案件，除了送餐、...

是美睫師也是外送員 斜槓不怕悶經濟

高雄35歲少婦飛鈴是一名美睫師，沒有低薪，加上接客採預約制，時間彈性，她從去年11月起開始兼做美食外送員，一個月增加3萬...

高雄少雨缺水 水利局籲民眾節約用水

年初至今降雨量偏少，高屏溪攔河堰河川流量低於歷年同期平均值，再加上近來新冠病毒因素，民眾須加強衛生防疫工作，市府呼籲民眾...

防疫同時 韓國瑜籌設香港村、2所完全雙語學校躍進高雄

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務座談，向與會里基層人士表示，高雄市一面做新冠肺炎防疫和登革熱防治，同時已在規畫疫情結...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。