高市觀光局振興觀光 推景點遊程抵抗疫情

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅宿業，高雄市原本住房率平均6成5，現在都直接砍半，為振興觀光，高雄市觀光局3月推出「愛情月」活動，並配合即將到來的3月14日白色情人節，在愛河畔設置打卡景點白色戀人貨櫃屋，觀光局並推出「山盟」、「海誓」兩條高雄景點遊程路線，希望情侶多到高雄觀光消費。

高雄市長韓國瑜與觀光局長邱俊龍上午穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，韓國瑜說，因為新冠肺炎疫情，很多人對出國旅遊望之卻步，可以來高雄，一樣可以享受到美麗風光，歡迎有情人能來高雄。