中常會討論救韓？ 鄭照新：是展現服務民眾誠意

國民黨新任黨主席江啟臣今下午將首度主持中常會，傳有多位中常委希望黨中央助高雄市長韓國瑜度過「罷韓」風波。高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，這不是幫助韓一人，而是國民黨整體展現出服務民眾的誠意。他並肯定不分區立委在高雄成立聯合服務處的提案不錯。另鄭照新也說，會盡快規畫江、韓兩人碰面。

對於中常會傳將討論如何協助韓國瑜度過「罷韓」風波，鄭照新說，江啟臣已講得很清楚，這不是來幫助韓國瑜，而是在選民、市民的心中，國民黨整體是一個團隊，如何來服務高雄市民，在高雄市需要中央經費的撥補跟資源的時候，國民黨作為國會的重要政黨，如何向中央爭取經費協助高雄發展，讓高雄不因經費限制受到停滯。

鄭照新說，這是非常務實的考量，主要是如何針對市民的角度、基層的角度，國民黨作為一個團隊，展現出來服務民眾的誠意，而這個誠意是是非常重要的。

他並提到，有一個提案不錯，就是不分區立委在高雄成立聯合服務處，如果是站在服務市民的角度，站在選民服務案件能夠有效的得到解決、抒解的角度來講，這是還不錯的提案，至於其他部分，因為疫情，大型移動式聚會或活動可能都會暫緩。

對於是否有規畫江啟臣和韓國瑜會面？鄭照新說，「as soon as possible（盡快）。快了、快了，這一定會的。」