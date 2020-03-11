振興觀光 高雄3月推「山盟、海誓」遊程吸引遊客

為振興觀光，高雄市觀光局3月推出「愛情月」活動，並配合即將到來的3月14日白色情人節，在愛河畔設置打卡景點白色戀人貨櫃屋，觀光局並推出「山盟」、「海誓」兩條高雄景點遊程路線，希望情侶多到高雄觀光消費。

高雄市長韓國瑜與觀光局長邱俊龍上午穿白上衣、戴巴拿馬帽出席「高雄愛情月─白色情人節」記者會，韓國瑜說，因為新冠肺炎疫情，很多人對出國旅遊望之卻步，可以來高雄，一樣可以享受到美麗風光，這周末是白色情人節，歡迎有情人能來高雄。

觀光局一年來在愛河投注許多軟硬體，除配合白色情人節，目前在愛河畔設置「白色戀人貨櫃屋」，有販賣餐飲和調酒等，讓情侶可來消費打卡；另觀光局也推出「山盟」、「海誓」兩條情人遊程。

觀光局表示，山盟線包括崗山之眼、田寮月世界、壽山情人觀景台等，海誓線包括愛河愛之鯨、白色戀人貨櫃屋、旗津裝置藝術豐收女神等景點，民眾只要在這些景點合照上傳高雄旅遊網臉書粉絲頁，並tag兩位好友，就有機會抽中愛戀婚紗攝影套組、情人房等獎。

另3月14、15日兩天，到崗山之眼、愛之船、貢多拉船、雙層巴士、白色戀人貨櫃屋、鼓山洞、壽山動物園、旗津貝殼館、願景767文創基地等景點，情人牽手有買一送一優惠；還有許多合作商家也推出消費折扣優惠。