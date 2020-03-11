聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜要設香港村綠批封建 鄭照新駁：無常識和國際觀
高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務會報時表示規畫設「香港村」，歡迎香港朋友移居高雄。新聞局長鄭照新表示，目前評估3個地點，短期是以200人到400人的規模來招商引資，但要看疫情的情況，不過會事先準備，等疫情趨緩，可能在3到6個月內推動。
對於此計畫，民進黨高雄市議員黃文益批評韓國瑜在防疫時期於里政業務會報上宣布此事，是不是與總統大選時為了「反送中」之事有關、要挽回年輕人對他的認同？「香港村」類似「眷村」的概念，是要把香港移居高雄的人監管起來嗎？這是很封建的思維
鄭照新批評黃文益沒有常識、沒有國際觀，並說有些人士把很多市政作為都歸類跟罷免扯上關係，過度政治性的思考，這對市政工作是干擾，不希望這種干擾繼續存在。
鄭照新表示，從市府目前的準備看，要在疫情趨緩之後以3到6個月推動，可以看出市政工作不受政治運動的影響，如果是因為「罷韓」，市府應該在3或4個月內就推動才對，所以扯上罷韓， 是禁不起邏輯的驗證和事實的考驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言