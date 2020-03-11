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韓國瑜要設香港村綠批封建 鄭照新駁：無常識和國際觀

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨籍高雄市議員黃文益批評高雄市政府的「香港村」規畫是封建的思維。記者楊濡嘉／攝影
民進黨籍高雄市議員黃文益批評高雄市政府的「香港村」規畫是封建的思維。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務會報時表示規畫設「香港村」，歡迎香港朋友移居高雄。新聞局長鄭照新表示，目前評估3個地點，短期是以200人到400人的規模來招商引資，但要看疫情的情況，不過會事先準備，等疫情趨緩，可能在3到6個月內推動。

對於此計畫，民進黨高雄市議員黃文益批評韓國瑜在防疫時期於里政業務會報上宣布此事，是不是與總統大選時為了「反送中」之事有關、要挽回年輕人對他的認同？「香港村」類似「眷村」的概念，是要把香港移居高雄的人監管起來嗎？這是很封建的思維

鄭照新批評黃文益沒有常識、沒有國際觀，並說有些人士把很多市政作為都歸類跟罷免扯上關係，過度政治性的思考，這對市政工作是干擾，不希望這種干擾繼續存在。

鄭照新表示，從市府目前的準備看，要在疫情趨緩之後以3到6個月推動，可以看出市政工作不受政治運動的影響，如果是因為「罷韓」，市府應該在3或4個月內就推動才對，所以扯上罷韓， 是禁不起邏輯的驗證和事實的考驗。

高雄市新聞局長鄭照新表示，凡事把市政工作過度政治性的思考，對市政是很大的干擾。記者楊濡嘉／攝影
高雄市新聞局長鄭照新表示，凡事把市政工作過度政治性的思考，對市政是很大的干擾。記者楊濡嘉／攝影

香港 韓國瑜 疫情

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