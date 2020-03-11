戶政所申請試辦開始 屏東縣首次辦護照有福了！

「首次申請護照親辦一處收件全程服務」從3月16日起開始，首次申請護照的民眾，可到指定戶政事務所辦理，對於屏東南部地區的民眾來說，帶來新的便利。以往外交部南部辦事處，每半年在恆春戶政事務所辦理行動領護照申請收件服務，收件都達150件以上，此項政策一出，可替許多偏遠地區的居民節省舟車勞頓的時間與金錢。

此項便民措施，只要是在台灣設有戶籍且無緊急需求的首次申請護照國民，可到戶政事務所先辦理人別確認，再由戶政事務所將護照申請書電子傳輸到外交部審核及製作護照。

民眾只需持「繳款暨證明單」到指定的5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費後，只需8個工作天，就可以持「繳款暨證明單」到原申辦的戶政事務所領取護照，或選擇自付快遞費，由外交部將護照郵寄至指定地址。

屏東縣政府提醒，本項便民措施僅針對首次申請護照者，不適用換領及補領護照，因此急需護照的民眾，仍可向戶政事務所辦理人別確認後，委託親屬、同事或旅行社代為到外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南任一辦事處申辦，或親自到外交部各申辦地送件。

此外，申請人護照逾期3個月未領者，將由戶政事務所函送回受理之外交部理事事務局或註銷，再者被管制出境者也不得申請護照。