居家檢疫5至9天最不安 關懷包提供3千組免費追劇安撫

疫情升溫，屏東縣目前仍有153人被居家檢疫或隔離，根據居家隔離關懷服務中心統計，成立至今已接獲27件服務案件，除了送餐、丟垃圾有問題外，還有被隔離民眾反映「太無聊了」，縣府還與中華電信合作，加碼送免費影音及音樂，以安撫被居家隔離的情緒。

屏東縣政府民政處副處長楊新發表示，多數居家檢疫情及隔離的民眾都能配合相關規定，但是被隔離到5至9天間，情緒起伏最大，有人會打電話到關懷中心抱怨，還有的會嚷嚷「真的太無聊了」。

為了安撫民眾情緒，屏東縣政府與中華電信合作，提供3000組「安心休閒包」14天免費服務，給居家檢疫的民眾，14天期間可安心在家免費觀看電影、聽音樂、閱讀電子書。其中內含Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流與Hami書城，輕鬆地在多達萬部的戲劇、超過5000萬首音樂與7萬本電子書中度過。

檢疫期間需要線上上課的民眾，中華電信並優惠提供4G服務。

根據縣府統計，目前全縣有152人居家檢疫、1人居家隔離，203人健康自主管理，另有2人因沒有適合的檢疫地點，因此集中檢疫。目前為止已對3位居家檢疫期間違規趴趴走的民眾各開罰1萬元。

為強化居家檢疫者追蹤管理及服務，屏東縣政府是於2月24日成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」並設置專線，目前專線是24小時服務。