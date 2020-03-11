快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家檢疫5至9天最不安 關懷包提供3千組免費追劇安撫

聯合報 / 記者潘欣中翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣政府與中華電信合作，提供3000組「安心休閒包」14天免費服務，安撫居家檢疫民眾的情緒。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府與中華電信合作，提供3000組「安心休閒包」14天免費服務，安撫居家檢疫民眾的情緒。記者翁禎霞／攝影

疫情升溫，屏東縣目前仍有153人被居家檢疫或隔離，根據居家隔離關懷服務中心統計，成立至今已接獲27件服務案件，除了送餐、丟垃圾有問題外，還有被隔離民眾反映「太無聊了」，縣府還與中華電信合作，加碼送免費影音及音樂，以安撫被居家隔離的情緒。

屏東縣政府民政處副處長楊新發表示，多數居家檢疫情及隔離的民眾都能配合相關規定，但是被隔離到5至9天間，情緒起伏最大，有人會打電話到關懷中心抱怨，還有的會嚷嚷「真的太無聊了」。

為了安撫民眾情緒，屏東縣政府與中華電信合作，提供3000組「安心休閒包」14天免費服務，給居家檢疫的民眾，14天期間可安心在家免費觀看電影、聽音樂、閱讀電子書。其中內含Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流與Hami書城，輕鬆地在多達萬部的戲劇、超過5000萬首音樂與7萬本電子書中度過。

檢疫期間需要線上上課的民眾，中華電信並優惠提供4G服務。

根據縣府統計，目前全縣有152人居家檢疫、1人居家隔離，203人健康自主管理，另有2人因沒有適合的檢疫地點，因此集中檢疫。目前為止已對3位居家檢疫期間違規趴趴走的民眾各開罰1萬元。

為強化居家檢疫者追蹤管理及服務，屏東縣政府是於2月24日成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」並設置專線，目前專線是24小時服務。

屏東縣政府 居家檢疫 疫情

延伸閱讀

檢疫師生全數出關 中山大學送蘋果祝福

部立桃園醫院參與包機防檢疫 旅客：辛苦你們、謝謝

蘭陽檢疫所傳地方有疑慮 宜縣府：加強協助管理

指揮官超拚沒睡？ 陳時中：參與的工作人員都很累

相關新聞

高雄少雨缺水 水利局籲民眾節約用水

年初至今降雨量偏少，高屏溪攔河堰河川流量低於歷年同期平均值，再加上近來新冠病毒因素，民眾須加強衛生防疫工作，市府呼籲民眾...

防疫同時 韓國瑜籌設香港村、2所完全雙語學校躍進高雄

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務座談，向與會里基層人士表示，高雄市一面做新冠肺炎防疫和登革熱防治，同時已在規畫疫情結...

戶政所申請試辦開始 屏東縣首次辦護照有福了！

「首次申請護照親辦一處收件全程服務」從3月16日起開始，首次申請護照的民眾，可到指定戶政事務所辦理，對於屏東南部地區的民...

居家檢疫5至9天最不安 關懷包提供3千組免費追劇安撫

疫情升溫，屏東縣目前仍有153人被居家檢疫或隔離，根據居家隔離關懷服務中心統計，成立至今已接獲27件服務案件，除了送餐、...

飼主若中鏢 高市到府代養毛小孩

香港媒體日前報導新冠肺炎患者家中的狗也驗出病毒弱陽性反應，引發討論，高雄市政府農業局長吳芳銘表示，因應未來高雄若有獨居飼...

台東岩灣技訓所今起對外販售口罩套

新冠肺炎疫情持續蔓延，台東6間矯正監所全面戒備防疫，岩灣技訓所因應口罩供不應求，運用現有縫紉機具自產口罩套，藉此延長一般...

是美睫師也是外送員 斜槓不怕悶經濟

高雄35歲少婦飛鈴是一名美睫師，沒有低薪，加上接客採預約制，時間彈性，她從去年11月起開始兼做美食外送員，一個月增加3萬...

恆春洋蔥染病大減產 農民盼補助

屏東縣恆春半島是洋蔥重要產地，目前正值蔥球肥大期，年初冷熱不定的天氣，讓洋蔥大量感染炭疽病和紫斑病，阻礙莖球長大，根部也會腐爛枯死，農會預估影響產量逾3成，但病蟲害無法適用農業天然災害救助辦法，不敷生產成本。立委周春米、蘇震清接獲農民陳情到產地勘查，盼農委會研擬專案補助，助蔥農度過難關。

金門全面換裝智慧電表 7月前完成

台電本月起在金門換裝智慧電表，預計7月前完成，屆時金門將成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市，除了方便民眾了解自家用電行為，台電也能進行大數據分析，預測並即時掌握停電區域、判斷故障點。

高市推校園新禮貌運動 圖書消毒

受新冠肺炎疫情影響，高雄市教育局推動落實「校園新禮貌運動」，教室座位距離及戶外排隊間隔1公尺，有小朋友說，「現在不能再講悄悄話了！」疫情影響借書率，高雄市立圖書館與台東縣立圖書館，近期借書率都少了2成，各館都加強消毒及多元因應措施。

罷韓連署書 高市戶所查對

高雄市選委會受理罷韓團體送交40萬份連署書，戶政事務所昨天展開查對。高雄市選委會主委陳雄文說，依照選罷法規定，會先審查連署人資格，如果是第一階段提議人、身分戶籍有誤、代簽或偽造等，會被剔除。

空拍機稽查揪非法 新制恐影響運用

空拍機查緝環保案件建功！高雄市幅員大，環保局善用空拍機等科學儀器蒐證，近期查獲大樹區高屏溪旁河川地遭棄置營建混合廢棄物，揪出行為人送辦，2年來已有多件成果。空拍機雖成稽查利器，但3月31日無人機管理新制即將上路，環保單位也擔心監督環境利器的運用將受阻。

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。