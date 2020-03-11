飼主若中鏢 高市到府代養毛小孩

香港媒體日前報導新冠肺炎患者家中的狗也驗出病毒弱陽性反應，引發討論，高雄市政府農業局長吳芳銘表示，因應未來高雄若有獨居飼主確診新冠肺炎，農業局動保處將為其飼養的貓、狗採檢，確認有無感染病毒，且每天派人家中代養貓狗，觀察貓狗健康情況。

吳芳銘說，若新冠肺患者所養貓狗，有出現發燒與呼吸道症狀，該處會採集貓狗鼻部與口咽部的檢體，送交農委會家畜防治所檢驗是否呈陽性反應。

高雄市先前確診為新冠肺炎的女台商與曾去過金巴黎舞廳男台商，家中都無飼養貓狗，尚未有採檢貓狗檢體送驗，與曾代患者照顧貓狗情況。

高雄市農業局目前規畫，確診個案若有共居犬貓，有親友可協助照護情形下，由動保處提供相關防疫衛教訊息；確診個案若為獨居者，將由動保處籌組照護隊，每日會同警察或里長前往患者住居協助照護。

建議飼主，若犬、貓有發燒或相關臨床症狀，可先與平時就診獸醫師以視訊或通訊軟體進行諮詢與指示犬、貓後續照護事宜，必要時由動保處協助採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗。