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台東岩灣技訓所今起對外販售口罩套
新冠肺炎疫情持續蔓延，台東6間矯正監所全面戒備防疫，岩灣技訓所因應口罩供不應求，運用現有縫紉機具自產口罩套，藉此延長一般醫療口罩壽命，除發給收容人2個，今起也對外販售，望能對防疫盡份心力，純棉材質便宜實惠。
岩灣技訓所表示，生產的口罩套分水藍、青綠及粉紫3種顏色，材質採用絲光棉，100%純棉，色澤亮麗，配戴起來柔軟舒適，均為手工精心縫製，牢固耐用，可反覆清洗使用，每個售價20元。
技訓所運用現有縫紉班機具設備，特別抽調人力投入口罩套生產，每日產能可達500個，除提供機關內收容人及職員使用外，今天起開放一般民眾購買，也接受機關團體訂購，欲購者可洽技能訓練科（電話：089-225061）、或上網（https://www.ywv.moj.gov.tw/）查詢。
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