高速公路休息站規模等級的台東南迴驛 預計明年4月啟用
台東縣政府促進南迴地區經濟發展及地方特色產業，辦理「南迴驛建設工程」，預計明年4月完工啟用。縣長饒慶鈴表示，南迴公路將有比照高速公路規模等級的休息站。
饒慶鈴表示，南迴驛將由南仁湖集團營運，未來驛站會有休憩空間、特色產品賣場及觀景平台等設施，提供南迴公路往來用路人舒適的場所，也能促進南迴在地產業經濟成長。
坐落在大武鄉尚武漁港旁的「南迴驛」，由內政部營建署補助，工程總經費2億1387萬元，去年發包動工，預計明年4月底完工啟用，另爭取全國水環境改善計畫獲補助3800萬元辦理驛站周遭景觀改善。
南迴改通車後，預估每年有100萬人次通過南迴鄉鎮的車流及旅人，但沿線沒有大型規模的休息站來服務用路人，占地1131坪2層樓南迴驛的興建，不僅成為新地標，也可望帶動南迴鄉鎮特色文化。
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