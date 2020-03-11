韓國瑜拋香港村規劃 待疫情結束宣傳高雄吸移民

高雄市長韓國瑜今天出席新興區里業務會報時，請區里長協助做好新冠肺炎及登革熱防疫工作；目前市府正在規劃「香港村」，等疫情過後要宣傳高雄，歡迎香港及馬來西亞人移民。

針對韓國瑜提出「香港村」概念，民進黨市議員黃文益接受媒體聯訪時批評，韓國瑜此時提這個概念的時間點不對，懷疑韓國瑜是在拉攏年輕族群，「香港村」是要就近看管香港人或幫中共監視香港人。

不過，國民黨市議員曾俊傑則肯定且樂見韓國瑜的構想，希望有助於高雄發展。

韓國瑜去年選後返回高市府上班後，今天首次公開出席里業務會報，有里長及地方社團領袖約百餘人出席，他致詞時表示，里長和地方民眾務必做好防疫，不管是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）還是登革熱都不能怠忽。

韓國瑜表示，全世界華人眼睛都在看高雄，所以一定要嚴格管制控制登革熱，市府已經在思考未來的高雄城市行銷，如何讓貨出去、人進來，讓觀光客快樂來高雄，也讓高雄東西源源不斷賣出去。

韓國瑜透露，市府正思考疫情結束，高雄要如何跳躍和飛進，因此規劃「香港村」，盼香港移民首選高雄，也歡迎馬來西亞人來。且高雄推廣中英文雙語教育，覆蓋48所學校，只要香港人願意移民來，搭飛機90分鐘就回家了。

另外，韓國瑜也指出，1年多後橋頭科學園區就要啟動，已請教育局規劃在岡山、橋頭一帶，從幼稚園到高中規劃完整的雙語教育學校。市區也要籌備一所完整雙語學校，以因應大林蒲石化產業進駐和人才子女就學需求。