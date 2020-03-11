是美睫師也是外送員 斜槓不怕悶經濟

高雄35歲少婦飛鈴是一名美睫師，沒有低薪，加上接客採預約制，時間彈性，她從去年11月起開始兼做美食外送員，一個月增加3萬多元收入，和她的美睫收入相當。飛鈴說，美睫這行愈來愈競爭，加上疫情等大環境因素，美睫生意變淡，她慶幸自己已早一步展開斜槓模式，沒有美睫客人的時間，就出門外送，「自己的經濟自己救」。

飛鈴一天工作約12小時，早上8、9點上工，直到晚間9點左右收工，她說，努力轉錢動力是想存錢旅行，老公也很支持。

外送員騎機車奔波工作，風吹日曬雨淋，相當辛勞，飛鈴說，每個行業都有甘苦，必須接受它、享受它，才有熱情堅持下去。

疫情衝擊各行業，許多行業面臨放無薪假命運，不少人開始意識到，培養多元能力及退路的重要性，一旦正職收入銳減，還能靠另一項收入來補，是度小月時期的自救武器。

飛鈴觀察，不少外送員同業都是身兼兩職，年齡層分布很廣，從20多歲到60多歲都有，有人正職是在加工出口區上班，做二休二的工作節奏，休假日當外送員賺外快。她身旁也有不少上班族朋友兼做網拍、團購賺零用錢，也有人兼做家教等，斜槓搶錢愈來愈普遍。

高雄市勞工局說，對觀光旅宿等產業來說，「現在比淡季還淡」，有飯店是工讀生人力先喊停，要正職從業人員多放年假，或把淡季做的事提早展開，藉教育訓練養戰力。專家也建議，疫情陰影罩頂，也是提升體質、強化競爭力的在造時機，建議把恐慌轉達打底，蓄積能量，等V型反彈，就有機會成為贏家。