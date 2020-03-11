高雄少雨缺水 水利局籲民眾節約用水

年初至今降雨量偏少，高屏溪攔河堰河川流量低於歷年同期平均值，再加上近來新冠病毒因素，民眾須加強衛生防疫工作，市府呼籲民眾勤洗手是必要的，但其他用水方面也要節約。水利局正在建設第2座水資源再利用廠臨海汙水廠，預計110年底完工啟用，提供每日3.3萬噸的再生水供工業使用。

高雄市水利局102年即著手推動汙水處理廠放流水回收產製再生水計畫，目前已完成鳳山水資源中心，每日可供應4.5萬噸的再生水供給臨海工業區中鋼及中鋼鋁使用。另正在建設第2座水資源再利用廠臨海汙水廠，預計110年底完工啟用，可提供每日3.3萬噸的再生水供工業使用。

水利局表示，除了再生水外，水利局於鳳山水資源中心、楠梓汙水處理廠、岡橋汙水處理廠及旗美汙水處理廠等，提供每日約3.9萬噸回收水供公共工程營建工地、植栽及民眾申請做為防揚塵等非人體接觸使用。

水利局說，一般民眾可透過習慣的改變做到水資源的妥善利用，如熱水流出前的冷水回收再利用、洗菜的水拿來澆花等。呼籲民眾一起善用水資源，才能預防旱災發生。