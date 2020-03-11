快訊

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫同時 韓國瑜籌設香港村、2所完全雙語學校躍進高雄

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務會報時表示，已在規畫成立「香港村」和兩所從幼稚園到高中的完整雙語學校，讓高雄躍進。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務會報時表示，已在規畫成立「香港村」和兩所從幼稚園到高中的完整雙語學校，讓高雄躍進。記者楊濡嘉／攝影

高雄市韓國瑜今天參加新興區里政業務座談，向與會里基層人士表示，高雄市一面做新冠肺炎防疫和登革熱防治，同時已在規畫疫情結束後下一步的躍進，要規畫「香港村」，希望香港人能「首選高雄」，同時要因應橋頭科學園區和大林蒲石化業進駐，規畫兩所從幼稚園到高中的完整雙語學校。

韓國瑜表示，最近為了疫情，大家都有壓力，都很鬱卒，高雄市一面防疫，一面也在準備下一步的躍進；成立一個「香港村」，香港人到高雄、從高雄到香港只要約90分鐘，這也歡迎馬來西亞人來高雄。

他說，橋頭科學園區一年後開工，市府已規畫成立一所從幼稚園到高中完整的雙語學校，同時也要在市區、沿著捷運線成立一所，當大林蒲改建完畢，很多石化業進駐，業者的孩子可以上學。

他表示，下一步的高雄會不一樣，準備跳躍；城市要要做好宣傳、發展、成功，有賴於每一人、每一環節　大家鎖緊，自己高雄自己愛，要讓人進來、貨出去；里長是市府的千里眼、順風耳，讓每一市民都能安居樂業。

香港 韓國瑜 高雄市

延伸閱讀

罷韓領銜人被馬系監委追殺？ 監委：釐清氣爆善款

王又正節目上突暴走 飆罵導播「就是兇你怎樣」

韓國瑜今晚直播聊市政、疫情 預告下周將賣水產

【罷韓風雲起2】2018延長賽 民進黨全面啟動「還陳其邁公道」

相關新聞

高雄少雨缺水 水利局籲民眾節約用水

年初至今降雨量偏少，高屏溪攔河堰河川流量低於歷年同期平均值，再加上近來新冠病毒因素，民眾須加強衛生防疫工作，市府呼籲民眾...

防疫同時 韓國瑜籌設香港村、2所完全雙語學校躍進高雄

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務座談，向與會里基層人士表示，高雄市一面做新冠肺炎防疫和登革熱防治，同時已在規畫疫情結...

恆春洋蔥染病大減產 農民盼補助

屏東縣恆春半島是洋蔥重要產地，目前正值蔥球肥大期，年初冷熱不定的天氣，讓洋蔥大量感染炭疽病和紫斑病，阻礙莖球長大，根部也會腐爛枯死，農會預估影響產量逾3成，但病蟲害無法適用農業天然災害救助辦法，不敷生產成本。立委周春米、蘇震清接獲農民陳情到產地勘查，盼農委會研擬專案補助，助蔥農度過難關。

金門全面換裝智慧電表 7月前完成

台電本月起在金門換裝智慧電表，預計7月前完成，屆時金門將成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市，除了方便民眾了解自家用電行為，台電也能進行大數據分析，預測並即時掌握停電區域、判斷故障點。

高市推校園新禮貌運動 圖書消毒

受新冠肺炎疫情影響，高雄市教育局推動落實「校園新禮貌運動」，教室座位距離及戶外排隊間隔1公尺，有小朋友說，「現在不能再講悄悄話了！」疫情影響借書率，高雄市立圖書館與台東縣立圖書館，近期借書率都少了2成，各館都加強消毒及多元因應措施。

罷韓連署書 高市戶所查對

高雄市選委會受理罷韓團體送交40萬份連署書，戶政事務所昨天展開查對。高雄市選委會主委陳雄文說，依照選罷法規定，會先審查連署人資格，如果是第一階段提議人、身分戶籍有誤、代簽或偽造等，會被剔除。

空拍機稽查揪非法 新制恐影響運用

空拍機查緝環保案件建功！高雄市幅員大，環保局善用空拍機等科學儀器蒐證，近期查獲大樹區高屏溪旁河川地遭棄置營建混合廢棄物，揪出行為人送辦，2年來已有多件成果。空拍機雖成稽查利器，但3月31日無人機管理新制即將上路，環保單位也擔心監督環境利器的運用將受阻。

投幣遊具恐傳播病毒 高市衛局籲撤除

疫情拉警報，公園的遊樂設施、診所前的投幣遊具都可能成為病毒溫床。3年前腸病毒肆虐時，時任高雄市衛生局長的黃志中就曾呼籲診所封閉門口的投幣遊具及兒童遊戲區，避免病毒傳播，目前新冠疫情發燒，高雄仍有不少小兒科診所門口擺放投幣式遊戲設施，讓家長憂心如果小朋友吵著要玩，將十分頭痛。

金門縣立體育館再造 運動空間變多了

歷經一年多封館整修，金門縣立體育館終於在上週開館試營運，金門縣長楊鎮浯今天下午到體育館內關心再造工程後鄉親使用體育設施的...

韓國瑜今晚直播聊市政、疫情 預告下周將賣水產

高雄市長韓國瑜上周開直播賣水果，引發不小迴響，今晚他在直播中說，當天水果賣了150萬元，讓合作的農會、農友都很開心，但現...

用紙板補屋頂的母子終有遮風蔽雨的家 高雄社工了得！

當很多人憂心新冠肺炎疫情時，住在高雄市甲仙的62歲張姓婦女（以下簡稱「張母」）最擔憂的是即將來臨的雨季，因為她住的磚瓦老...

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

金門縣衛生局長王漢志去年酒後大鬧金門醫院急診室，並「推擊」醫師一案，監察院通過彈劾，移送公務員懲戒委員會，司法院公務員懲...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。