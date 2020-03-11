防疫同時 韓國瑜籌設香港村、2所完全雙語學校躍進高雄

高雄市長韓國瑜今天參加新興區里政業務座談，向與會里基層人士表示，高雄市一面做新冠肺炎防疫和登革熱防治，同時已在規畫疫情結束後下一步的躍進，要規畫「香港村」，希望香港人能「首選高雄」，同時要因應橋頭科學園區和大林蒲石化業進駐，規畫兩所從幼稚園到高中的完整雙語學校。

韓國瑜表示，最近為了疫情，大家都有壓力，都很鬱卒，高雄市一面防疫，一面也在準備下一步的躍進；成立一個「香港村」，香港人到高雄、從高雄到香港只要約90分鐘，這也歡迎馬來西亞人來高雄。

他說，橋頭科學園區一年後開工，市府已規畫成立一所從幼稚園到高中完整的雙語學校，同時也要在市區、沿著捷運線成立一所，當大林蒲改建完畢，很多石化業進駐，業者的孩子可以上學。

他表示，下一步的高雄會不一樣，準備跳躍；城市要要做好宣傳、發展、成功，有賴於每一人、每一環節 大家鎖緊，自己高雄自己愛，要讓人進來、貨出去；里長是市府的千里眼、順風耳，讓每一市民都能安居樂業。