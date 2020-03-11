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自爆遭監委約談說明氣爆善款 陳冠榮：一切坦蕩

中央社 / 高雄11日電

罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天在臉書貼文指出，自己收到監委通知，下午要說明「八一石化氣爆事件民間款專戶」，以釐清案情。但他也強調，所有善款款項透明坦蕩。

陳冠榮今天在臉書貼出遭監委約談通知，他在接受中央社記者訪問表示，自己擔任氣爆自救會會長，是因為當初沒有人要扛這個工作，所有款項都透明、坦蕩。

陳冠榮說，從去年底總統大選開始，國民黨就一直在追查氣爆善款，並多次發文向高雄市政府社會局查察要求說明，如今又約談自己及其他委員。他也說，當年是因為氣爆案後有無助的罹難者家屬，自己才會接手會長，但職務已在去年請辭。

陳冠榮批評，要成為一個正直的台灣人，首先要經歷過紅媒的抹黑、國民黨政府的抹黑濫訴、馬系監察委員的追殺，自己人生成就又達成一項。

他進一步表示，身為一個沒擔任過任何公職的高雄市民，善款的一切全部坦蕩，高雄市長韓國瑜市政府查不到什麼蛛絲馬跡，只好抹黑栽贓，司法追殺，幸好時代已經不一樣了，不再是有罪無罪，全憑國民黨一句話的228時代。

陳冠榮強調，從自己身上就可以清楚看到，其他高雄市民及基層公務員們，這1年多來受這樣的市長跟韓粉們欺侮多嚴重，要這樣忍氣吞聲。

陳冠榮是一名醫生，他的父親前鎮區竹東里前里長陳進發，氣爆當晚因熱心幫消防隊送水，不慎命喪現場，陳冠榮事後則出任高雄八一氣爆自救會長，為災民發聲。

高市府副發言人白喬茵指出，八一氣爆是高雄人共同的傷痛，善款來自全國人民的愛心，尊重監察院的調查。

氣爆 高雄市 國民黨

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