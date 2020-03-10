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金門縣立體育館再造 運動空間變多了

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右三）與教育處長羅德水（右二）等人商討空間使用。記者蔡家蓁/攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）與教育處長羅德水（右二）等人商討空間使用。記者蔡家蓁/攝影

歷經一年多封館整修，金門縣立體育館終於在上週開館試營運，金門縣長楊鎮浯今天下午到體育館內關心再造工程後鄉親使用體育設施的情形，以及防疫動線的規劃，期許民眾多運動，提高自身的免疫力。

縣立體育館於民國85年起造，20多年來館內主要設施已不敷使用與需求，體育場於去年封館整修，花了1億多的預算，優化館內各個運動空間，包括：更新籃球主場地地板，並增設新穎大型記分板及主球場上方吸音板，增設羽球場地及氣排球場，還有桌球也增加樓地板面積為500平方公尺的桌球室，容納16張球桌，可提供練習、訓練、平常運動使用，功能性大為提升。

縣立體育館在2日重新開館以來，連日來造訪參觀體育館的民眾絡繹不絕，由於目前仍處於新冠肺炎防疫期間，為避免有群聚感染之疑慮，因此取消原規劃的開幕典禮。

楊鎮浯在今天下午偕同教育處長羅德水、副處長陳家輝、縣立體育場長董燕輝、金門體育會理事長唐麗輝等人視察體育館的各項設施。

董燕輝提到，目前在二樓增加環場跑道，另為提升運動族群的需求，在一樓規劃設置體適能健身中心，擴大面積為354平方公尺，並增加納入多功能訓練機、跑步機等健身去材總計有48組器材，更新率達75%，日均進場達230人次使用。

唐麗輝表示，現在的場館設施，有達到80%民眾的期待，還是希望民眾能夠多多利用，加強我們自身的免疫力。

金門縣立體育館經過一年的封館整修，上週才正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右四）今天率相關單位主管到場場勘。記者蔡家蓁/攝影
金門縣立體育館經過一年的封館整修，上週才正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右四）今天率相關單位主管到場場勘。記者蔡家蓁/攝影
金門縣立體育館上週正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右三）與相關單位主管到場場勘，並關心各設施的強化。記者蔡家蓁/攝影
金門縣立體育館上週正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右三）與相關單位主管到場場勘，並關心各設施的強化。記者蔡家蓁/攝影

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