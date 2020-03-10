用紙板補屋頂的母子終有遮風蔽雨的家 高雄社工了得！

當很多人憂心新冠肺炎疫情時，住在高雄市甲仙的62歲張姓婦女（以下簡稱「張母」）最擔憂的是即將來臨的雨季，因為她住的磚瓦老宅殘破不堪，屋頂暫時用紙板遮蓋，無法擋住大雨，一家人不得已借住親戚家小屋。高雄市社會局甲仙社福中心社工訪視之後，設法結合慈善團體為這家人修繕房屋，用鐵皮舖屋頂，讓這家人有一個遮風蔽雨的地方。

張姓婦女育有4名兒子，其中兩名40多歲的兒子分別是中、重度肢體障礙，無法工作，張姓婦女罹癌，而且要照顧這兩個兒子，無力工作，另兩名兒子四處打零工，收入不穩定，很少回家，不一定拿錢回家給母親，因此張母和兩名肢障兒子多靠社福補助過日子，每天省吃儉用。

社工員訪視張母時，母子3人暫借住在親戚的小屋裡，社工到他們原來的住家了解房子的狀況，看到磚瓦房嚴重漏水，屋頂木條腐蝕，瓦片破損，張母拿厚紙板暫時黏住天花板，根本無法止漏。

社工員規畫幫助母子3人，先透過高雄市社福慈善總會媒合愛心人士捐款讓這家人修繕房子，共募得10萬多元，慈善團體也找來修繕房屋專業人士為張家修房子， 社工趁此時協助規畫無屋內的障礙空間、隔間，讓張母兩名兒子能較順利進出房間，更重要的是把屋頂改成鐵皮頂，能擋風雨。

看到自家房子能遮風蔽雨，張母和兒子向社工、慈善團體和愛心人士表達深深的謝意。