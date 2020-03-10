快訊

旅客體溫過高滑回停機坪 第二批武漢包機延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用紙板補屋頂的母子終有遮風蔽雨的家 高雄社工了得！

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄甲仙張姓婦女和兒子住屋修繕後，有了可遮風蔽雨的鐵皮屋頂。圖／高雄市社會局甲仙社福中心提供
高雄甲仙張姓婦女和兒子住屋修繕後，有了可遮風蔽雨的鐵皮屋頂。圖／高雄市社會局甲仙社福中心提供

當很多人憂心新冠肺炎疫情時，住在高雄市甲仙的62歲張姓婦女（以下簡稱「張母」）最擔憂的是即將來臨的雨季，因為她住的磚瓦老宅殘破不堪，屋頂暫時用紙板遮蓋，無法擋住大雨，一家人不得已借住親戚家小屋。高雄市社會局甲仙社福中心社工訪視之後，設法結合慈善團體為這家人修繕房屋，用鐵皮舖屋頂，讓這家人有一個遮風蔽雨的地方。

張姓婦女育有4名兒子，其中兩名40多歲的兒子分別是中、重度肢體障礙，無法工作，張姓婦女罹癌，而且要照顧這兩個兒子，無力工作，另兩名兒子四處打零工，收入不穩定，很少回家，不一定拿錢回家給母親，因此張母和兩名肢障兒子多靠社福補助過日子，每天省吃儉用。

社工員訪視張母時，母子3人暫借住在親戚的小屋裡，社工到他們原來的住家了解房子的狀況，看到磚瓦房嚴重漏水，屋頂木條腐蝕，瓦片破損，張母拿厚紙板暫時黏住天花板，根本無法止漏。

社工員規畫幫助母子3人，先透過高雄市社福慈善總會媒合愛心人士捐款讓這家人修繕房子，共募得10萬多元，慈善團體也找來修繕房屋專業人士為張家修房子， 社工趁此時協助規畫無屋內的障礙空間、隔間，讓張母兩名兒子能較順利進出房間，更重要的是把屋頂改成鐵皮頂，能擋風雨。

看到自家房子能遮風蔽雨，張母和兒子向社工、慈善團體和愛心人士表達深深的謝意。

甲仙社福中心並為張家母子媒合「許崑泰社會福利公益信託」補助他們一些生活費，讓這家人減少一些負擔。

高雄甲仙張姓婦女和兒子住屋修繕前破損嚴重。圖／高雄市社會局甲仙社福中心提供
高雄甲仙張姓婦女和兒子住屋修繕前破損嚴重。圖／高雄市社會局甲仙社福中心提供

社工 高雄市

延伸閱讀

高雄體育班減班 李昆澤指3大缺失

【罷韓風雲起2】2018延長賽 民進黨全面啟動「還陳其邁公道」

高雄研修國中教職員額標準採專案協助 教團憂苛扣小校

是否辭高雄選委會主委 陳雄文：一切依法

相關新聞

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

金門縣衛生局長王漢志去年酒後大鬧金門醫院急診室，並「推擊」醫師一案，監察院通過彈劾，移送公務員懲戒委員會，司法院公務員懲...

用紙板補屋頂的母子終有遮風蔽雨的家 高雄社工了得！

當很多人憂心新冠肺炎疫情時，住在高雄市甲仙的62歲張姓婦女（以下簡稱「張母」）最擔憂的是即將來臨的雨季，因為她住的磚瓦老...

金門林務所春季贈苗 山櫻花太搶手吸引民眾大排長龍

再過幾天就是植樹節，金門縣林務所植樹月贈活動今天登場，共計送出1240株苗木，超過670人次領取，反應超熱烈，林務所所長...

屏東車禍死亡率較去年減少25人　但高齡者仍須多注意

交通部統計全國在2019年，發生交通事故30日內死亡人數高達2865人，就屏東縣去年因車禍30日內死亡人數為174人，雖...

不用怕抄錯！金門明年起全面使用智慧電表

現行電費，都需倚靠抄表員到府抄表計費，不時傳出有抄錯的情況出現，明年起金門可望全面使用智慧電表。台電金門區營業處今天表示...

高市圖借書受疫情影響減少兩成 紫外線消毒機為書殺菌

受新冠肺炎疫情影響，高雄市立圖書館提供多項防疫措施，包括24小時開放還書箱、推出線上驗證，加上原有的「雲端書庫@高雄」及...

亞聚林園廠排放黑煙 環保局火速稽查開罰10萬以上

亞聚林園廠今天因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙。高雄市環保局稽查人員火速到場稽查，依違反空...

高市住宿型長照機構訪客原則拍板：一天一次，一人為限

高雄市衛生局鑑於住宿式長照機構服務的對象為體弱、易感染族群，立下訪客管理原則，白天1天1次開放探視，訪客人數以1人為原則...

屏東鵬管處復育植物有成 可一次飽覽全台各樣紅樹生態

屏東縣大鵬灣國家風景區復育10幾公頃的紅樹科植物，正值各植物生長茂盛的時期，提供環境教育一個相當好的場地，除了紅樹科植物...

有旅遊史發燒診所看診被拒 台南將公布視訊就醫院所

台南市衛生局昨天接獲民眾陳情，指自己從馬爾地夫返國，出現發燒、咳嗽等症狀，到耳鼻喉科診所就診卻被擋在門外，但診所卻喊冤，...

全中運資格賽開跑 屏縣防疫上緊發條

全中運資格賽在今天上午8時展開，從3月10日至15日，共有3千名選手參賽，項目則有桌球、羽球、網球三項資格賽，分別在枋寮高中、建興國小、屏東體育館以及屏東科技大學舉行，同時也考驗屏東縣政府防疫工作。屏東縣長潘孟安上午前往體育館視察，強調全中運攸關學生權益，但防疫也不能鬆懈。

高雄推「校園新禮貌運動」 學生集合、課桌椅間距1公尺

高雄市長韓國瑜昨天主持嚴重特殊傳染性肺炎應變會議，特別呼籲推廣「新禮貌運動」。高雄市教育局將新禮貌運動落實在校園，局長吳...

熱門新聞

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

豐原人注意！台中市豐原區國豐路三段這五天封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。