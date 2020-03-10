金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

金門縣衛生局長王漢志去年酒後大鬧金門醫院急診室，並「推擊」醫師一案，監察院通過彈劾，移送公務員懲戒委員會，司法院公務員懲戒委員會日前判他降1級改敘。針對判決結果，王漢志表示「懲罰太重」，將會與律師討論後申訴。

王漢志的哥哥去年因膽道阻塞發燒送急診室，但苦候多時未獲得合適的治療，王漢志在結束餐會後趕赴急診室，疑因酒後不滿陳姓醫師醫療處置，除了飆罵髒話還「推擊」醫師，雖然當晚到院向陳姓醫師致歉，但仍引發軒然大波，並遭縣府召開的考績委員會記2小過，雖然職銜仍是「金門縣衛生局長」，但調離現職到縣府。

雖然事後王漢志誠心悔過，但此案後來遭彈劾並移送公務員懲戒委員會，並於日前遭判降1級改敘；對此王漢志表示「懲罰太重」，將會與律師討論申訴。

王漢志表示，針對此次風波，他第一時間已表達歉意，也接受處罰與罰款，且降級改敘後，對其日後退休薪資有所影響，等於是要他為這起事件用一輩子來償還，處罰實在是太重。

金門縣秘書長陳朝金表示，縣府將等收到公文後，再由人事部門進行後續處置。