金門林務所春季贈苗 山櫻花太搶手吸引民眾大排長龍
再過幾天就是植樹節，金門縣林務所植樹月贈活動今天登場，共計送出1240株苗木，超過670人次領取，反應超熱烈，林務所所長鐘立偉表示，期待未來能與各鄉鎮公所合作，針對社區型小公園或環境美化空間進行設計，讓林務所艱辛培育的植栽，能發揮更好的環境公益功能。
今日是林務所的贈樹活動，一早就擠滿排隊領取樹苗的民眾，排在第1位的張小姐表示，早上7點就來排隊，由於現場排隊踴躍，上午10點左右就已達到預定的500人次、共1000株。
鐘立偉也趕緊現場再加碼山櫻花與蘭嶼羅漢松，共計送出1240株苗木，超過670人次領取，讓現場辛苦排隊的鄉親能達成居家及環境綠美化目的。
林務所表示，今日發送的苗木是山櫻花、茶花與蘭嶼羅漢松，11日則是贈送山櫻花100株與桂花900株，每人限領2株。山櫻花是苗圃自培種子苗，種子採自太武山、洋山等多處早年栽植區，經苗圃人員層積處理破除休眠作用，並經馴化程序後，培育而成的三年生植栽，而茶花、桂花與蘭嶼羅漢松則是向農委會林務局嘉義林區管理處申請環境綠美化苗木，經篩選及整理後，約1-1.3公尺的優質苗木，有較高的存活率及優質林木形態。
林務所造林課課長鄭向廷指出，山櫻花種植時的土壤條件以微酸性、排水良好並富含有機質的壤土為佳，種植處宜有淺緩排水坡度、建築物背風面；而茶花喜好半日照、濕潤、通風的處所，春季及秋季約 1 至 2 天澆水一次，夏季每天澆水，冬季約每隔 3 至 4 天再澆水，施肥以薄施、勤施為原則，花謝後以氮肥為主，以促長枝葉，初夏以磷鉀肥為主，可促使花芽發育，初秋則以氮磷鉀均衡的複合肥為主，促使花蕾發育與開花；而桂花喜愛濕潤、排水性佳、偏酸性的土壤，肥沃及全日照的環境。
林務所鐘立偉所長強調，無論哪種植物均建議栽植於土地上，植物的根系得以延伸，成長效果會更好；另對於種苗的培育與推廣，所方將採取適地適木的原則，期待未來能與各鄉鎮公所合作，針對社區型小公園或環境美化空間進行設計，讓林務所艱辛培育的植栽，能發揮更好的環境公益功能；11號仍有苗木發放活動，請民眾務必聽從現場人員指揮，自備環保袋，回家後盡快將苗木栽植，確保存活率。
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