聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東車禍死亡率較去年減少25人 但高齡者仍須多注意
交通部統計全國在2019年，發生交通事故30日內死亡人數高達2865人，就屏東縣去年因車禍30日內死亡人數為174人，雖然相較2018年總死亡人共數減少25人，但65歲以上高齡者因車禍死亡就占有84人，對此屏東縣警局交通隊，未來仍會持續請志工與員警加強交通宣導。
屏東縣警察局交通隊組長程大維表示，根據2016年的統計，屏東縣大眾運輸普及率只有占7.3%，因此多數民眾皆需仰賴私人汽、機車，尤其機車是更是屏東縣高齡者常用的交通工具，再加上屏東地區，青壯年外流人口較多，因此也更容易在數據上凸顯高齡者車禍死亡率提升。
屏東縣警局呼籲，若家中有高齡者應注意長輩身心變化，若視力降低影響行車反應時間，都是造成事故的高風險群，因此，應該協助接送或請高齡者採取更安全的交通方式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言