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屏東車禍死亡率較去年減少25人　但高齡者仍須多注意

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣大眾運輸普及率只有占7.3%，因此多數民眾皆需仰賴私人汽、機車。記者陳弘逸／攝影
屏東縣大眾運輸普及率只有占7.3%，因此多數民眾皆需仰賴私人汽、機車。記者陳弘逸／攝影

交通部統計全國在2019年，發生交通事故30日內死亡人數高達2865人，就屏東縣去年因車禍30日內死亡人數為174人，雖然相較2018年總死亡人共數減少25人，但65歲以上高齡者因車禍死亡就占有84人，對此屏東縣警局交通隊，未來仍會持續請志工與員警加強交通宣導。

屏東縣警察局交通隊組長程大維表示，根據2016年的統計，屏東縣大眾運輸普及率只有占7.3%，因此多數民眾皆需仰賴私人汽、機車，尤其機車是更是屏東縣高齡者常用的交通工具，再加上屏東地區，青壯年外流人口較多，因此也更容易在數據上凸顯高齡者車禍死亡率提升。

屏東縣警局呼籲，若家中有高齡者應注意長輩身心變化，若視力降低影響行車反應時間，都是造成事故的高風險群，因此，應該協助接送或請高齡者採取更安全的交通方式。

屏東縣 車禍 事故

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