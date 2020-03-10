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不用怕抄錯！金門明年起全面使用智慧電表

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
首位台電金門區營業處女處長黃甘杏表示，自3月起，全島全面換裝智慧電表，7月前全面換裝完畢，明年中全面上線，屆時金門地區將成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市。記者蔡家蓁／攝影
首位台電金門區營業處女處長黃甘杏表示，自3月起，全島全面換裝智慧電表，7月前全面換裝完畢，明年中全面上線，屆時金門地區將成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市。記者蔡家蓁／攝影

現行電費，都需倚靠抄表員到府抄表計費，不時傳出有抄錯的情況出現，明年起金門可望全面使用智慧電表。台電金門區營業處今天表示，自3月起，全島全面換裝智慧電表，7月前全面換裝完畢，明年中全面上線，屆時金門地區將成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市。

首位台電金門區營業處女處長黃甘杏表示，智慧電表的建置為金門智慧電網的首要環節，台電公司去年即針對本縣用電量較大且具節電潛力的區域，已優先換裝智慧電表4575具，在今年全面布建完成後，台電公司也能透過蒐集到的用電資訊進行大數據分析，藉此預測並即時掌握停電區域、判斷故障點。

黃甘杏提到，智慧電表是國際趨勢，在國外，民眾都要自費裝設，但金門則是完全免費換裝，目前的電用戶數為3萬7179戶，扣除包燈用戶數1011戶(不需裝電表)，餘3萬6168戶預計7月前換裝完成，明年上半年通訊應可布建完成，用戶才能讀取用電資料。未來智慧電表將可結合台電電子帳單或手機App應用，讓民眾能輕易查詢自家每個時段的用電量，進而改變用電行為，達到自主節電的目的。

金門區營業處提到，相關工程從107至110年等，相關的金門智慧電網預估投資金額為11億元。此外，金門區處正積極推動電力的「需求面管理」，包括實施各項需量反應負載管理措施、推廣多元的時間電價方案；其中對於每月用電超過700度的家庭及超過900度的小商店，建議可評估選用「時間電價」，藉由調整用電時間，將尖峰用電移轉至離峰時間使用，未來可結合手機App檢視各時段用電量，來改變自身的用電習慣，不但能舒緩金門地區尖峰時期用電負載，更能從節電的過程中獲得電費折扣之實質獎勵。

另外，針對高壓用戶，則鼓勵參與「需量反應負載管理措施」，加強大用戶自主用電管理，透過調整製程及用電特性等方式，來抑低尖峰時間的用電，不但可獲得電費折扣，也可讓金門地區供電更穩定。

台電金門區營業處自3月起，金門全島全面換裝智慧電表，預計7月前全面換裝完畢，台電金門區營業處處長黃甘杏（左）展示最新的智慧電表，經理魏小娟（右）手上的是現有的電表。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處自3月起，金門全島全面換裝智慧電表，預計7月前全面換裝完畢，台電金門區營業處處長黃甘杏（左）展示最新的智慧電表，經理魏小娟（右）手上的是現有的電表。記者蔡家蓁／攝影

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