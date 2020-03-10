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高市圖借書受疫情影響減少兩成 紫外線消毒機為書殺菌

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖總館設有紫外線消毒殺菌機，讓讀者借書帶回前可先消毒殺菌。記者徐如宜／攝影
高市圖總館設有紫外線消毒殺菌機，讓讀者借書帶回前可先消毒殺菌。記者徐如宜／攝影

受新冠肺炎疫情影響，高雄市立圖書館提供多項防疫措施，包括24小時開放還書箱、推出線上驗證，加上原有的「雲端書庫@高雄」及「捷運智慧型圖書館」，讓讀者可減少入館，但仍可放心閱讀。不過借閱冊數還是比去年同期少了兩成，借閱人次也少了一成左右。

高市圖表示，目前配合市府防疫中心一級開設及傳染病防治法相關防疫措施，圖書館因屬室內人潮密集及密閉空間的高風險區域，為避免出現社區感染致疫情擴大，民眾入館需配戴口罩，並進行體溫量測才能入館，若發現額溫37度、耳溫38度以上，或有嚴重上呼吸道症狀恐有傳染之虞者，不得入館，入館前提供手部消毒。

在館內清潔措施方面，密集以酒精或漂白水擦拭扶手、門把、電梯、按鍵、洗手間，大約4小時1次，桌椅每天開館前消毒一次。高市圖考量讀者因擔心疫情避免進入密閉公共場所，補足防疫期間可能受到的限制，防疫期間24小時開放還書箱、推出線上驗證，加上原有的「雲端書庫@高雄」及「捷運智慧型圖書館」，讓讀者可減少入館，但仍可放心閱讀。

高市圖表示，從農曆年後到3月10日，與去年同期比較，高市圖借書冊數大概少了兩成，借閱人次也大概少了一成，網路借書雲端書庫則差異不大。

高市圖總館設自動還書機，方便讀者不用面對面還書。記者徐如宜／攝影
高市圖總館設自動還書機，方便讀者不用面對面還書。記者徐如宜／攝影
高市圖總館設有紫外線消毒殺菌機，讓讀者借書帶回前可先消毒殺菌。記者徐如宜／攝影
高市圖總館設有紫外線消毒殺菌機，讓讀者借書帶回前可先消毒殺菌。記者徐如宜／攝影
新冠肺炎疫情也影響了民眾上館借書意願。記者徐如宜／攝影
新冠肺炎疫情也影響了民眾上館借書意願。記者徐如宜／攝影

圖書館 疫情 捷運

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