亞聚林園廠排放黑煙 環保局火速稽查開罰10萬以上

亞聚林園廠今天因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙。高雄市環保局稽查人員火速到場稽查，依違反空氣于染防制法第32條規定告發，視情節依法可裁罰10萬至500萬罰鍰。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，稽查人員今天上午9點多在亞聚林園廠周界巡查，發現工廠燃燒塔排燒使用中，立即監控排燒及汙染情形。9點半發現大量粒狀汙染物，黑煙直直冒，立刻入廠稽查。

稽查人員確認因M06製程控制閥控制氣體回流至壓縮機時，發生內漏，導致壓縮機壓力升高，安全閥跳脫，大量氣體排至燃燒塔燃燒，但因燃燒不完全，產生大量粒狀物散布空氣中，現場依違反空氣汙染防制法第32條規定告發。環保局持續於周界進行蒐證並掌握其污染情形。