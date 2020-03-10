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高雄體育班減班 李昆澤指3大缺失

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導

日前高雄市教育局宣布裁減國中14班、國小18班體育班班級數，高雄市立委李昆澤嘆，此舉對長久以來深耕運動及有傑出貢獻的學校師生與家長，無疑是重重的傷害他們迄今以來的付出，市府教育局應當審慎評估舉措，延後施行此一決策，給予適當的緩衝期間讓師生家長做好充足應對。

高雄市教育局此前表示，高雄市體育班全國最多，比例已違反中央法規，另102年起因未聘足專任運動教練被中央列管迄今，教育局正積極朝向體育班精實化，今年8月底前並將完成聘足專任運動教練。

李昆澤今說，高雄市政府教育局裁減體育班的作法，有3大缺失。第一是此項決策缺乏應變時間。第二是沒有善盡溝通程序，未曾完善相關配套。第三是減班標準不夠透明。

李昆澤說，近日已經收到多位教育人士陳情，指學校在國內外各類體育賽事成績斐然，如今受到減班影響將面臨失業，影響的不僅是選手缺乏經驗傳承、學校錯失培養體育師資的機會，更是對教育界、體育界莫大傷害。

李昆澤指，教育局須好好審酌上述3大缺失，妥善規畫相關減班機制、善盡溝通程序及決策公平公正，不要為了符合中央要求而匆促決策。

體育 教育局 高雄市 李昆澤

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