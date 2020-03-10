高市住宿型長照機構訪客原則拍板：一天一次，一人為限

高雄市衛生局鑑於住宿式長照機構服務的對象為體弱、易感染族群，立下訪客管理原則，白天1天1次開放探視，訪客人數以1人為原則，以利降低疫情風險。

這項長照機構訪客管理原則，昨午在高雄市第11次防疫應變會議中決議通過，衛生局表示，高雄市目前含護理之家的住宿式長照機構有73家、老人福利機構156家、身心障礙機構8家、榮譽國民之家2家，人數適用這項訪客原則。

衛生局說明，為因應新冠疫情，高雄市是依據衛生福利部「機構住宿式長照機構因應COVID-19(新冠肺炎)感染管制措施指引」辦理，訂定相關機構防疫作為現況查檢表，在疫情發生之初展開住宿式長照機構查核後，訂定訪客管理原則，以保護工作人員與住民健康。