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屏東鵬管處復育植物有成 可一次飽覽全台各樣紅樹生態
屏東縣大鵬灣國家風景區復育10幾公頃的紅樹科植物，正值各植物生長茂盛的時期，提供環境教育一個相當好的場地，除了紅樹科植物之外，招潮蟹、彈塗魚等紅樹林濕地生物，也是相當適合進行生態之旅。
鵬管處表示，大鵬灣紅樹林擁有全台有紅樹林的樹種，主要包含苳水筆仔、紅海欖、紅茄苳、海茄苳與欖李，目前也是觀賞大鵬灣紅樹林的好時機，尤其是每年2到4月是提供環境教育的絕佳地點。
大鵬灣國家風景區人工濕地自從102年10月31日通過環境教育場域認證後，可藉由大鵬灣人工濕地豐富的招潮蟹、彈塗魚，還有全台灣各種紅樹林科植物，讓遊客一次完整認識台灣紅樹科植物。
根據鵬管處解說，「紅樹林」名稱由來，是源於一種紅樹科植物──紅茄苳的特徵，這種樹的木材、樹幹、枝條、花朵都是紅色的，當中樹皮的部分，含有大量的單寧，可以提煉紅色染料，馬來人因此稱它的樹皮為「紅樹皮」，中文名稱則叫做紅樹，所以植物學家就通稱這種生活在半鹹水的植物為紅樹林。
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