有旅遊史發燒診所看診被拒 台南將公布視訊就醫院所

台南市衛生局昨天接獲民眾陳情，指自己從馬爾地夫返國，出現發燒、咳嗽等症狀，到耳鼻喉科診所就診卻被擋在門外，但診所卻喊冤，表示只是建議患者前往大醫院採檢，排除新冠肺炎的疑慮，並非拒絕醫治。

台南衛生局表示，馬爾地夫並非目前台灣規定返國後必須居家檢疫14天的國家，民眾如果有症狀就醫，醫療院所不得拒絕，即使是居家檢疫的對象，依規定不能自行前往就醫，診所一旦發現有這類的病患，必須留滯並通報防疫單位。

衛生局表示，最近陸續有接到類似的陳情，雖然疫情嚴峻，但仍希望醫療院所能配合辦理，目前台南市衛生局正在規畫視訊就醫的醫療院所，全市共有約一百多家，完成之後會公布院所名單，供有需要的民眾使用。

衛生局指出，昨天接獲陳情，市區某家耳鼻喉科診所拒絕14日內有國外旅遊史之民眾看診，經衛生局前往現場查核，診所人員表示，因該名病患人具有國外旅遊史且自述有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，才會建議病人前往醫院進行篩檢。

衛生局表示，醫療機構不得無故拒絕具有中央流行疫情指揮中心公布之疫情流行地區旅遊史之病人前往就醫，應依其能力，對於危急病人及合適收治病人，提供適切之醫療服務，對非其能力所及無法收治之病人，建議轉診，以符保障病人就醫權利。

衛生局呼籲，基層醫療院所如發現符合COVID-19(武漢肺炎)通報條件之個案，可撥打本市防疫專線06-2880180，衛生局將專人協助安排疑似個案之轉診及採檢事宜，切勿拒絕民眾掛號看診，以維持良好醫病關係。