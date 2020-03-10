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澎湖觀光人數急凍 創單月新低

中央社 / 澎湖縣10日電

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，澎湖縣政府今天指出，澎湖2月份觀光人數急凍，僅有3萬6169人，平均1天不到1300人，創下單月新低。

澎湖縣政府旅遊處表示，依據統計，澎湖2月份觀光人數僅有3萬6169人，與去年同期5萬8175人比較，足足少2萬多人。2月份的空運有3萬5345人、海運更少只有824人，創下單月最低記錄。

旅遊處指出，澎湖在民國108年全年觀光人數曾創下130萬餘人的新高，過去在淡季的單月都還有5萬人上下，至於單月旅遊高峰是落在去年海上花火節的6月，單月高達有18萬餘人。

旅遊處表示，縣府將今年訂為文化旅遊年，期盼能再創觀光旅遊高峰，不料碰上疫情延燒，讓旅遊市場幾乎停擺，觀光人數更是跟著急凍，單單2月份的觀光旅遊人數更是驟減，僅有3萬6000多人。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡指出，今年的觀光旅遊行銷系列活動，已受到疫情的影響，縣府將在下半年配合中央各項振興觀光補助方案，全力提振產業。

陳美齡表示，澎湖縣除爭取離島加碼國旅補助，並推出澎湖國際海上花火節、國際風箏節、愛情主題、美食假期、四大戰役AR主題旅遊、龍門閉鎖陣地、銅牆鐵壁、經典小鎮虎井海島文化體驗旅遊，以期帶動觀光人潮回流。

澎湖 花火節 新冠肺炎 觀光

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