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樂高積木變酒精噴霧機器人 林園國小防疫上外媒

中央社 / 高雄10日電

新冠肺炎疫情延燒，高市林園國小師生以樂高積木自製酒精噴霧機器人消毒雙手，這項防疫新招驚豔外媒路透社，昨天到校探訪，盛讚校方防疫創意。

對於這個以樂高（LEGO）積木自製的酒精噴霧機器人，林園國小教務主任吳雅茹今天解釋，在機器人上方裝設一個超音波感應器以電腦程式控制，當超聲波感應到物體靠近時，即啟動馬達帶動機器橫桿，自動按壓噴出消毒酒精進行雙手消毒，免去用手擠壓酒精瓶，降低接觸感染風險。

她指出，學校去年獲澳洲國際賽程式設計第二名後，教育局鼓勵師生繼續在機器人領域鑽研，補助學校經費購置不足器材。因應新學期開學防疫，師生利用寒假期間以學校樂高積木零件，依自動感應消毒機原理及網路資料進行組裝，在開學前趕製4台樂高酒精噴霧機器人。

吳雅茹說，第1台從無到有花近4天才完成，後面3台照著做，每台40分鐘內就組裝完成，為感謝教育局補助經費，其中1台出借教育局使用並展示至疫情結束為止，其他3台留在學校使用，啟用以來學生對酒精消毒機器人感到好奇，不僅入校時時主動使用，下課時也呼朋引伴進行手部消毒。

對於新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，吳雅茹說，原本學校計畫採購感應式酒精噴霧機，但受疫情發燒影響，防疫物資難求，於是帶著機械社同學著手從設計圖做起，經多日努力如願成形，3台放置於校門口的穿堂層，方便進出師生使用。

吳雅茹表示，這項防疫創意不僅幫忙防疫消毒，更激發學生學習機器人、程式撰寫的興趣，還意外名揚國際一舉多得。

校方指出，2012年有感於日本福島核災，也感受到身處林園石化工業區常常有工安事件發生，師生朝意外情境發想的自救方式構思，於是在2012年成立「機械動力社」；這幾年來吳雅茹帶領百餘名同學和教練一起創新研發，2013年獲得美國世界機器人機械人表現冠軍、2019年澳洲亞太區公開賽程式類第二名等國際殊榮。

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