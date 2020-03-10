藝術家李錫奇逝世週年 金門縣文化局出版專書紀念

金門縣籍版畫藝術家李錫奇逝世將滿一週年，金門縣文化局廣邀藝文界及其門生故舊，出版「鬱黑之旅－李錫奇紀念文集」，但因新冠肺炎疫情，將延後舉辦新書發表會和追思會。

文化局今天發布新聞表示，「鬱黑之旅－李錫奇紀念文集」是文化局委託台北市金門旅外藝文學會及金門文藝企劃及編輯，總頁數達25頁，文圖並茂。全書分「浮生探月」、「白菊素箋」、「高粱、狂草、烽火」及「輝煌和凋落」4輯，收錄的文章和詩達46篇，明確點出李錫奇「以赤誠與熱情拓染出藝術極致之巔峰，榮耀了一個艱困的時代和我們的島」。

金門縣長楊鎮浯以「經典不曾離去」為序指出，「雖然大師已逝，但他為國內外藝術界樹立的崇高典範與貢獻，永遠不會被世人遺忘」，並說「李大師一生締造的精彩與輝煌，既是歷史的，同時也是超越歷史的，他留給我們的是藝術的永恆與不朽的見證」。

金門縣文化局長許正芳也以「傳承文化功在金門」為序表示，「李大師一生愛金門、愛朋友、愛藝術，在任何場合都以身為金門人為榮，始終心繫金門家鄉的藝術文化活動」。

許正芳表示，文化局基於共享金門人的榮耀、連結金門鄉親情誼，在李錫奇逝世週年之際，特別出版「李錫奇紀念文集」，收錄他門生故舊、生前藝文界好友的追思文章，用以紀念李錫奇，表彰他為後輩樹立典範，以及發揚他一以貫之的「人不可忘本，無論人在哪裡，都不可以忘記自己成長的故鄉」的愛鄉情懷。

李錫奇去年3月22日過世，享壽81歲。文化局原本計畫今年22日舉行追思會及新書發表會，因為新冠肺炎疫情嚴峻延後舉辦。

文化局表示，「鬱黑之旅－李錫奇紀念文集」收錄許多李錫奇的經典照片，及許多不為人知的點點滴滴。