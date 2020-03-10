高雄推「校園新禮貌運動」 學生集合、課桌椅間距1公尺
高雄市長韓國瑜昨天主持嚴重特殊傳染性肺炎應變會議，特別呼籲推廣「新禮貌運動」。高雄市教育局將新禮貌運動落實在校園，局長吳榕峯表示，校園新禮貌運動有兩個重點，室內保持通風良好，學生座位保持1公尺間隔；以及學校量體溫、勤洗手。
吳榕峯表示，「校園新禮貌運動」在室內、 戶外都應落實，現在多是小班制，在教室空間許可的情形下，儘量拉開學生座位距離1公尺；至於在室外場地，老師集合學生時，排隊時前、後、左、右也要保持間隔1公尺。另外校園量體溫、戴口罩，也要完全落實，尊重自己、也尊重別人，保護自己、也保護別人。下課多到戶外走走、運動，提升免疫力。
吳榕峯表示，至於學校教室，要隨時開窗，保持通風與換氣，暫時不要開空調。
獅甲國小校長表示，有的學童們很好動，需要老師們再三提醒，小朋友也能很配合校園新禮貌運動，拉開彼此距離，讓間隔最大化。
學童吳楷毅說，因為新冠肺炎疫情影響，現在大家知道要保持距離，不要抱在一起、玩在一起，距離要遠一點。也有小朋友說，因為載著口罩，又要保持1公尺以上，所以現在講話都要比較大聲些，「不能再講悄悄話了！」
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