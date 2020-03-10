高雄推「校園新禮貌運動」 學生集合、課桌椅間距1公尺

俗稱亞洲新灣區的「高雄多功能經貿園區特定區」在民國88年公告實施，現行第二次通盤檢討的都市計畫，是在2013年6月公告實施，目前仍有4成土地閒置或低度開發，高雄市都發局決定今年3月起要辦第三次通盤檢討，提高地主加速開發意願。

2020-03-09 23:31