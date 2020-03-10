金門減輕旅遊業房屋牌照稅 降低疫情衝擊

新冠肺炎疫情嚴峻，金門縣稅務局今天表示，疫情造成以觀光立縣的金門百業衝擊，為回應縣議會建議及業者心聲，決定依法核實減輕業者房屋稅、使用牌照稅，協助業者渡過難關。

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒、小三通航線暫停，金門縣議會臨時會議員日前提案，「建請縣府轉呈中央地區業者心聲，爭取地方稅及營利事業所得稅緩徵或減徵，以協助地區業者得以順利渡過疫情。」

稅務局今天發布新聞稿指出，回應議會建議與業者心聲，並在金門縣長楊鎮浯「協助地區觀光產業渡過難關」的指示下，積極協調財政部賦稅署同意減輕業者負擔。

金門縣稅務局長翁自保表示，基於降低受疫情影響的產業及鄉親負擔，在房屋稅、使用牌照稅等地方稅部分，金門縣將援用財政部解釋令，採取減輕稅賦負擔措施，協助業者渡過難關。

稅務局指出，飯店旅館業者部分樓層若停用，可申請適用較低房屋稅率，受疫情影響的飯店及旅館業者若需縮減營業規模，可向稅務局申請部分樓層停用。

經查證屬實者，樓層停用期間，將以「一層樓」為核准單位，將原適用營業用稅率3%，核實改按非住家非營業用稅率1.5%課徵房屋稅，可減輕停用樓層的房屋稅一半的稅捐負擔。

稅務局籲請業者，房屋如有變更使用情形，可在30天內提出申請。房屋稅依使用情形適用不同的稅率，按月課徵；房屋若恢復使用時，也要記得向稅務局申報。

稅務局指出，商家停、歇業可申請適用較低房屋稅率，餐廳、店舖房屋原按營業用稅率3%課徵，現況若已為空置，將改按非住家非營業用較低稅率1.5%課徵；若部分範圍停用，也可依面積比例適用。

稅務局提醒，房屋稅是依實際使用情形按月計課，在當月15日以前變更者，當月分即改按適用稅率；16日以後變更者，則在次月適用。相關申報書請到官網便民服務－表單下載－旅館房屋部分樓層關樓停用申報書，下載使用。

至於車輛部分，稅務局指出，未使用的車輛申請停駛可免繳牌照稅。詳情請洽：（082）325197分機305（房屋稅）、307（使用牌照稅）。