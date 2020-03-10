快訊

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

直播／我增2例新冠肺炎確診 案34家人及荷蘭移入

金門減輕旅遊業房屋牌照稅 降低疫情衝擊

中央社 / 金門縣10日電

新冠肺炎疫情嚴峻，金門縣稅務局今天表示，疫情造成以觀光立縣的金門百業衝擊，為回應縣議會建議及業者心聲，決定依法核實減輕業者房屋稅、使用牌照稅，協助業者渡過難關。

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒、小三通航線暫停，金門縣議會臨時會議員日前提案，「建請縣府轉呈中央地區業者心聲，爭取地方稅及營利事業所得稅緩徵或減徵，以協助地區業者得以順利渡過疫情。」

稅務局今天發布新聞稿指出，回應議會建議與業者心聲，並在金門縣長楊鎮浯「協助地區觀光產業渡過難關」的指示下，積極協調財政部賦稅署同意減輕業者負擔。

金門縣稅務局長翁自保表示，基於降低受疫情影響的產業及鄉親負擔，在房屋稅、使用牌照稅等地方稅部分，金門縣將援用財政部解釋令，採取減輕稅賦負擔措施，協助業者渡過難關。

稅務局指出，飯店旅館業者部分樓層若停用，可申請適用較低房屋稅率，受疫情影響的飯店及旅館業者若需縮減營業規模，可向稅務局申請部分樓層停用。

經查證屬實者，樓層停用期間，將以「一層樓」為核准單位，將原適用營業用稅率3%，核實改按非住家非營業用稅率1.5%課徵房屋稅，可減輕停用樓層的房屋稅一半的稅捐負擔。

稅務局籲請業者，房屋如有變更使用情形，可在30天內提出申請。房屋稅依使用情形適用不同的稅率，按月課徵；房屋若恢復使用時，也要記得向稅務局申報。

稅務局指出，商家停、歇業可申請適用較低房屋稅率，餐廳、店舖房屋原按營業用稅率3%課徵，現況若已為空置，將改按非住家非營業用較低稅率1.5%課徵；若部分範圍停用，也可依面積比例適用。

稅務局提醒，房屋稅是依實際使用情形按月計課，在當月15日以前變更者，當月分即改按適用稅率；16日以後變更者，則在次月適用。相關申報書請到官網便民服務－表單下載－旅館房屋部分樓層關樓停用申報書，下載使用。

至於車輛部分，稅務局指出，未使用的車輛申請停駛可免繳牌照稅。詳情請洽：（082）325197分機305（房屋稅）、307（使用牌照稅）。

疫情 金門 肺炎

延伸閱讀

李錫奇辭世將滿1年 金門縣文化局出版專書紀念

推兩岸海運快遞專區 金馬籲鬆綁

疫情衝擊 竹縣旅館、娛樂業可申請減稅

救觀光！南投縣長籲中央降業者房屋稅 最好全免

相關新聞

金大吉野櫻盛開美不勝收 吸引民眾打卡賞花

金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照，成為新冠肺炎疫情期間，民眾又一提供舒展身心靈...

診所前投幣式遊具好毒？ 高巿衛生局：乾脆撤掉

疫情拉警報，公園的遊樂設施、診所前的投幣遊具等，都可能成為病毒溫床。3年前，腸病毒肆虐時期，時任高雄市衛生局長的黃志中就...

百公斤胖男淪為街友 斬斷命運枷鎖重返新生

體重超過100公斤的「阿彬」，因為一場車禍導致不良於行，丟了工作、花光積蓄，連老婆都求去，最後自己也流落街頭。之後在高雄...

高雄推「校園新禮貌運動」 學生集合、課桌椅間距1公尺

高雄市長韓國瑜昨天主持嚴重特殊傳染性肺炎應變會議，特別呼籲推廣「新禮貌運動」。高雄市教育局將新禮貌運動落實在校園，局長吳...

全中運參賽者可讓2名家長陪同進場 仍需防疫流程步驟

全中運資格賽在今天上午8時正式展開，就羽球資格賽當天上午8時至晚上7時，就有64場比賽10面場地同時進行，比賽期間，各校...

疫情引發缺藥 藥師公會要求放寬以「三同」藥品取代

新冠肺炎持續，由於許多藥品的原料來自大陸，坊間擔憂時間拖長可能會有缺藥問題，台南市藥師公會理事長吳振名繼日前提醒缺藥狀況...

慶高捷12周年 拍照打卡抽限量紀念票卡禮盒組

高捷紅線通車滿12周年，為感謝乘客12年來的支持與鼓勵，高捷公司舉辦「高捷通車12周年感恩回饋，抽限量紀念票卡禮盒組」活...

炭疽病侵襲恆春半島洋蔥 農會估影響產量逾3成

屏東縣恆春半島是國內洋蔥重要產地，目前正值蔥球肥大期，蔥農卻發現年初濕冷不穩定天氣，造成洋蔥炭疽病病斑，憂心造成枯死並阻...

福島核災9周年 南台灣廢核聯盟呼籲啟動氣候行動內閣

日本福島核災明天3月11日將滿九周年，南台灣廢核行動聯盟今天冒雨在高雄中央公園廣場，舉行「福島。台灣 綠能100%」記者...

屏東全中運資格賽開始 考驗縣政府防疫工作

全中運資格賽在今天上午8時正式展開，從3月10日至15日，共有3千名選手參賽，項目則有桌球、羽球、網球三項資格賽，分別在...

南迴改隧道正式名稱「森永」、「草埔」掛牌了！

橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改隧道，因2鄉對公路總局所用的草埔隧道名稱各有堅持，經過多次協調後，上個月25日終於...

加速亞灣區開發 第3次通盤檢討啟動

俗稱亞洲新灣區的「高雄多功能經貿園區特定區」在民國88年公告實施，現行第二次通盤檢討的都市計畫，是在2013年6月公告實施，目前仍有4成土地閒置或低度開發，高雄市都發局決定今年3月起要辦第三次通盤檢討，提高地主加速開發意願。

熱門新聞

為罹癌女議員打氣 侯友宜：大家都在等她回來

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

員林聯誼報名男秒殺額滿 女報名費減半仍掛零

北港朝天宮配合防疫 300多年來首停辦媽祖出巡

大雅警分局11日成立 台中市警局第二波異動126人

影／棺材本沒了！彰化市老人互助會成員告老人會長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。