全中運參賽者可讓2名家長陪同進場 仍需防疫流程步驟

全中運資格賽在今天上午8時正式展開，就羽球資格賽當天上午8時至晚上7時，就有64場比賽10面場地同時進行，比賽期間，各校參賽選手、隨行教練以及陪同的家長，仍須遵守縣政府防疫措施。起初不開放家長入內觀賽，讓許多家長感到相當失望，直到日前改由每位參賽者可讓2名家長陪同進場，才讓家長鬆了一口氣。

新竹市光華國中帶隊教練胡嘉森表示，參賽學生在校期間就會配合學校防疫措施，出校門後，會要求學生隨身攜帶健保卡，以及自備足夠的口罩數量，供參賽期間使用。教練身上也會隨時攜帶酒精噴霧讓學生消毒，以及額溫槍定早晚定期替量額溫以利掌握學生身體狀況。

孫姓家長表示，得知兒子要前往全中運比賽的消息非常開心，再加上他經過一年的準備，所以希望能陪伴兒子參賽，也提前在一個月前就在屏東訂房。但因為疫情的緣故，起初家長不能入場觀賽而感到非常失望。直到前天（7日）教練才告知每位參賽者，最多可讓2名家長入場，才鬆了一口氣。

孫家長還說，為了陪孩子來屏東參加全中運，事前在全中運活動官網，搜尋住宿、美食還有旅遊推薦的景點，也會透過全中運APP了解目前的賽事資訊。