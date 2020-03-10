聽新聞
test
0:00 / 0:00
金大吉野櫻盛開美不勝收 吸引民眾打卡賞花
金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照，成為新冠肺炎疫情期間，民眾又一提供舒展身心靈的戶外好去處，金大表示，校園中的櫻花盛開約在4月中旬結束，歡迎金門鄉親、遊客前來賞花。
金大校長陳建民表示，金大校園中的櫻花品種屬於吉野櫻，於前年10月起在壽與國同、大學池旁大量栽種，由於氣候和土質環境良好，吉野櫻生長適應良好，在今年3月初盛開，熱情洋溢迎接返校上課的同學，滿園櫻花盛開，成為春天最美的風景。
陳建民表示，校園內近一百株櫻花同時盛開，身置一大片的粉紅花林之中，不僅讓人心曠神怡，更是舒壓休閒的好去處。在新冠肺炎疫情期間，每個人都要盡量做好防疫工作，在身處大自然的燦爛櫻花林中，有很好的心情療育作用。
金大表示，櫻花園植栽茂盛，春意盎然，最近不少學生都到此拍照打卡，紀錄櫻花盛開的美麗景致，學生表示，校園已成為私房賞櫻景點，不用人擠人，到處都可以看得到。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言