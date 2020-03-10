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金大吉野櫻盛開美不勝收 吸引民眾打卡賞花

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照。圖／金大提供
金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照。圖／金大提供

金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照，成為新冠肺炎疫情期間，民眾又一提供舒展身心靈的戶外好去處，金大表示，校園中的櫻花盛開約在4月中旬結束，歡迎金門鄉親、遊客前來賞花。

金大校長陳建民表示，金大校園中的櫻花品種屬於吉野櫻，於前年10月起在壽與國同、大學池旁大量栽種，由於氣候和土質環境良好，吉野櫻生長適應良好，在今年3月初盛開，熱情洋溢迎接返校上課的同學，滿園櫻花盛開，成為春天最美的風景。

陳建民表示，校園內近一百株櫻花同時盛開，身置一大片的粉紅花林之中，不僅讓人心曠神怡，更是舒壓休閒的好去處。在新冠肺炎疫情期間，每個人都要盡量做好防疫工作，在身處大自然的燦爛櫻花林中，有很好的心情療育作用。

金大表示，櫻花園植栽茂盛，春意盎然，最近不少學生都到此拍照打卡，紀錄櫻花盛開的美麗景致，學生表示，校園已成為私房賞櫻景點，不用人擠人，到處都可以看得到。

金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，吸引不少民眾到校園內賞花。記者蔡家蓁／攝影
金門大學校園內的櫻花最近陸續盛開，吸引不少民眾到校園內賞花。記者蔡家蓁／攝影
金大的櫻花園春意盎然，最近不少學生都到此拍照打卡，紀錄櫻花盛開的美麗景致。記者蔡家蓁／攝影
金大的櫻花園春意盎然，最近不少學生都到此拍照打卡，紀錄櫻花盛開的美麗景致。記者蔡家蓁／攝影
金大校園中的櫻花品種屬於吉野櫻，在今年3月初就已盛開。圖／金大提供
金大校園中的櫻花品種屬於吉野櫻，在今年3月初就已盛開。圖／金大提供

櫻花 新冠肺炎 疫情

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