李錫奇辭世將滿1年 金門縣文化局出版專書紀念

國家文藝獎得主、有「藝壇變調鳥」之稱的縣籍藝術家李錫奇於去年3月22日過世，逝世將滿一周年，金門縣文化局特別廣邀許多國內外知名作家、藝術家及門生故舊，出版《鬱黑之旅－李錫奇紀念文集》，書中收錄有許多李大師的經典照片，及許多不為人知的點點滴滴，盼與文友共同來追思李大師。

金門縣文化局表示，由於目前新冠肺炎疫情蔓延尚不明朗，原本預訂在22日周年忌當天舉辦新書發表會和追思會，已確定延後等疫情和緩再舉行。

這本《鬱黑之旅－李錫奇紀念文集》文化局委託「台北市金門旅外藝文學會」及「金門文藝」企劃及編輯，總頁數達255頁，文圖並茂，除了序文外，共分四輯，包括「浮生探月」、「白菊素箋」、「高粱、狂草、烽火」及「輝煌和凋落」，收錄的文章和詩達46篇，明確點出李大師「他以赤誠與熱情拓染出藝術極致之巔峰，榮耀了一個艱困的時代和我們的島」，使得這本紀念文集內容格外豐富。

金門縣長楊鎮浯也以「經典不曾離去」為序指出，「雖然大師已逝，但他為國內外藝術界樹立的崇高典範與貢獻，永遠不會被世人遺忘。」「我們深信經典從不曾離去，李大師一生締造的精彩與輝煌，既是歷史的，同時也是超越歷史的，他留給我們的是藝術的永恆與不朽的見證。」「我們深信，李大師終其一生懷抱著對創作的熱愛與執著，為金門寫下了一段藝術傳奇，一部可供後世追尋的藝術經典史，正等待所有後來者的開啟與勘測。」

金門縣文化局長許正芳表示，李大師一生愛金門、愛朋友、愛藝術，在任何場合都以身為金門人為榮，始終心繫金門家鄉的藝術文化活動。文化局基於「共享金門人的榮耀」、「連結金門鄉親情誼」，在李大師辭世週年之際，特出版這本《李錫奇紀念文集》，收錄其門生故舊、生前好友的追思文章，用以紀念李大師，表彰其為後輩樹立典範，以及發揚他一以貫之的「人不可忘本，無論人在那裡，都不可以忘記自己成長的故鄉，有機會就要回饋家鄉，為自己的故鄉盡一份心力｣的愛鄉情懷。