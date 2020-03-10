疫情引發缺藥 藥師公會要求放寬以「三同」藥品取代

新冠肺炎持續，由於許多藥品的原料來自大陸，坊間擔憂時間拖長可能會有缺藥問題，台南市藥師公會理事長吳振名繼日前提醒缺藥狀況，今天再度要求健保局應開放社區藥局可以用「三同」藥品取代處方箋上的用藥，避免病患一定要回醫院拿藥，增加感染風險。

所謂的三同是指「同成分」、「同劑型」、「同含量」，吳振名表示，很多醫院開出處方箋後，會再加註「藥品不可替代」，也就是一定要使用與醫院同樣廠牌的藥品，即使有其他相同成分不同廠牌的藥品，也無法取代，但在此非常時期，未來缺藥問題會愈來愈嚴重，健保局應該明令禁止醫療院所在處方箋上加註不可替代字樣。

衛福部最近公開表示，國內藥品存量至少有6個月，民眾不必擔心缺藥問題，但各地社區藥局仍傳出缺藥狀況。

而針對藥師公會所提放寬三同藥品取代，醫界則認為，有些藥品確實可以用三同取代，但有些藥品則不行，不同廠牌即使同成分同劑量，藥效就是不一樣。

吳振名表示，健保署的處方用藥規定：「醫師如果未註明處方不可替代，藥師或藥劑生可以同成分、同劑型、同含量的任何廠牌藥品替代但價格不可高於原處方藥品。」，但現況卻是很多醫院會在處方箋上加註不可替代。

他表示，醫院因與供藥廠商簽有供貨合約，廠商若無法如期供貨時需賠償醫院，因此，醫院較無斷貨缺藥的問題，但社區健保藥局無供貨合約保障，廠商藥品存量較低或不足時，社區健保藥局就會是最先訂不到藥品的犧牲者，同時，慢性病連續處方箋的患者持處方箋無法在健保藥局拿到相同的藥，藥師也不可給替代藥品。