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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

慶高捷12周年 拍照打卡抽限量紀念票卡禮盒組

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高捷12周年，拍照打卡可抽限量紀念票卡禮盒組。圖／高雄捷運公司提供
高捷12周年，拍照打卡可抽限量紀念票卡禮盒組。圖／高雄捷運公司提供

高捷紅線通車滿12周年，為感謝乘客12年來的支持與鼓勵，高捷公司舉辦「高捷通車12周年感恩回饋，抽限量紀念票卡禮盒組」活動，13日起，民眾只要在高雄捷運粉絲團按讚，並於活動貼文留言處，依活動辦法上傳合照並Tag2名朋友，就有機會獲得高捷限量紀念票卡禮盒組。

高捷公司表示，通車12年來，高捷年運載量已超過1億人次，高捷接受各類新技術的引入、創新與應用，去年獲「第17屆遠見五星服務獎，軌道運輸業」及中華智慧運輸協會所頒「2019年度智慧運輸產業創新獎」兩項大獎，肯定高捷公司在服務與技術的軟、硬實力。

高捷公司在行動支付服務與技術領域，除了台灣境內一卡通、悠遊卡、愛金卡及有錢卡多卡皆通外，加上Mastercard、VISA、JCB、銀聯信用卡刷乘功能，並與Line Pay Money、以及銀聯雲閃付等QR code掃碼支付方式，連同已開通的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等載具支付介面，成為全球地鐵行動支付最多元的軌道運輸系統。

高捷公司表示，為回饋旅客支持，13日起舉辦「高捷通車12周年感恩回饋，抽限量紀念票卡禮盒組」活動，只要在高雄捷運粉絲團按讚，並於活動貼文留言處上傳在高捷車上與指定海報合照並Tag 2名朋友，就有機會抽中高捷限量紀念票卡禮盒組(共12組)、高捷少女愛遊高雄紀念一卡通(共12組)或黑熊好眠站住宿券等獎。

針對防疫工作，高捷公司強調，除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液，並加強車站、列車每日消毒清潔，針對旅客接觸較頻繁的機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，民眾可安心搭乘。

高捷 一卡通 捷運

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