六龜興建大型轉運候車亭 年底完工

為改善偏鄉公共運輸環境，高雄市交通局改建六龜區六龜高中旁舊有公車站，預計今年底完工，改造成寬敞明亮的大型轉運候車亭，候車亭融合森林風格舒適空間及友善座椅設計，並提供即時公車動態及手機充電服務。

交通局表示，目前「六龜站(六龜高中)」站行駛公車路線共2條，主要服務年長者前往旗山、高雄等市區就醫及採購，也提供與寶來及不老溫泉等區間轉乘服務。但原候車亭站體老舊、候車環境欠佳，交通局依當地環境及公共運輸需求規畫建置大型候車亭。