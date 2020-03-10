六龜興建大型轉運候車亭 年底完工
為改善偏鄉公共運輸環境，高雄市交通局改建六龜區六龜高中旁舊有公車站，預計今年底完工，改造成寬敞明亮的大型轉運候車亭，候車亭融合森林風格舒適空間及友善座椅設計，並提供即時公車動態及手機充電服務。
交通局表示，目前「六龜站(六龜高中)」站行駛公車路線共2條，主要服務年長者前往旗山、高雄等市區就醫及採購，也提供與寶來及不老溫泉等區間轉乘服務。但原候車亭站體老舊、候車環境欠佳，交通局依當地環境及公共運輸需求規畫建置大型候車亭。
新建的大型候車亭，背板採用樹幹意象，並呼應六龜景點彩蝶谷搭配彩蝶圖樣，藉以融入六龜地景特色。預計3月開工，今年底完工，完工後將成為地區公共運輸主要場站，提升偏鄉公共運輸服務品質。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言