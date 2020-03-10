大鵬灣濕地紅樹林結實累累 戶外環境教育正當時

屏東大鵬灣人工濕地的紅樹林水筆子、紅海欖正值大爆發期；3月份起鵬灣跨海大橋開橋秀及光雕秀也開始展演，鵬管處表示，防疫期間，戶外大鵬灣不失為環境教育的好選擇。

大鵬灣國家風景區管理處表示，鵬灣跨海大橋的開橋秀3月份起舉辦，夏季（3月至9月）開橋時間為每週六、日及國定假日下午5時。

另外，還有一天一顏色的光雕秀，從晚上7時至晚上10時，逢整點表演一次七彩霓虹顏色動態光雕秀，每次5分鐘，燈光綻放，有如彩虹映照大鵬灣夜空。

大鵬灣濕地目前也顯得生氣蓬勃，濕地裡的水筆仔、紅海欖及紅茄苳等，正值大爆發期，結實累累，鵬管處表示，大部分人聽到水筆仔就直接聯想淡水，殊不知屏東大鵬灣復育十幾公頃的紅樹科植物，分布在6個人工濕地，在大鵬灣可一次飽覽全台各種紅樹林生態。

鵬管處指出，大鵬灣紅樹林種類主要包含水筆仔、紅海欖、紅茄苳、海茄苳、欖李5種，含括了全台紅樹林樹種，每年2到4月更是觀賞大鵬灣紅樹林的好時機，是公教人員環境教育的好地點。

據鵬管處說明，「紅樹林」名稱是源於一種紅樹科植物-紅茄苳的特徵，這種樹的木材、樹幹、枝條、花朵都是紅色的，當中的樹皮部分含有大量單寧，可以提煉紅色染料，馬來人因此稱它的樹皮為「紅樹皮」，中文名稱則叫做紅樹，所以植物學家就通稱這種生活在半鹹水的植物為紅樹林。

大鵬灣國家風景區人工濕地民國102年10月31日通過環境教育場域認證，藉由大鵬灣人工濕地豐富的招潮蟹、彈塗魚，還有全台灣各種紅樹林科植物，可讓遊客一次完整認識台灣紅樹科植物。

鵬管處表示，鵬管處特別辦理推廣環境教育學習課程，目前可接受團體電話預約：限15人以上，課程時數為2至4小時。諮詢專線：（08）8338100#163。