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炭疽病侵襲恆春半島洋蔥 農會估影響產量逾3成
屏東縣恆春半島是國內洋蔥重要產地，目前正值蔥球肥大期，蔥農卻發現年初濕冷不穩定天氣，造成洋蔥炭疽病病斑，憂心造成枯死並阻礙洋蔥蔥球長大，農會預估影響產量逾3成，但病蟲害無法適用農業天然災害救助辦法，不敷生產成本；立委周春米接獲農民陳情南下勘查，盼農委會研究以延遲性災害專案補助並協助消毒，並協助蔥農從防疫與技術改良做好預防準備。
周春米昨天偕同農糧署南區分署長姚志旺、高雄區農業改良場、縣府農業處及鄉鎮公所辦理現場會勘，一路從枋山鄉、車城鄉及恆春鎮勘查；她說，洋蔥為屏東重要的農作物，主要產區位在恆春半島，栽植面積近600公頃，年初較為濕冷的天氣，助長炭疽孢子的生長與傳播，許多蔥農身受其害。
她說，目前恆春半島洋蔥已經進入蔥球肥大期，正是洋蔥特別需要透過葉片攝取養分的時刻，全球氣候變遷下，未來類似的氣候災害會越來越多，盼農委會循相關法規比照補助或救助外，並積極輔導農民防疫病對策，確保未來的產量穩定。
車城鄉農會說，炭疽病被認定為「病蟲害」，無法適用農業天然災害救助辦法，農民叫苦連天，認為與全球極端氣候有關，屬於天然災害的一環，預估影響產量逾3成，將不敷成本，希望中央體恤農民辛勞，給予協助；農糧署南區分署表示，近期會多看幾個災區，進一步認定補助的方式及標準，後續來看如何協助農民度過難關。
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