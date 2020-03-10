福島核災9周年 南台灣廢核聯盟呼籲啟動氣候行動內閣

日本福島核災明天3月11日將滿九周年，南台灣廢核行動聯盟今天冒雨在高雄中央公園廣場，舉行「福島。台灣 綠能100%」記者會，傳達對福島的祝福，並期勉台灣與福島一起邁向綠能100%的未來。聯盟並提出三項呼籲：一、落實2025年綠能20%，建立好制度，讓地面型光電在對的地方，用對的方式推動。二、訂出2025年到2050年間的能源轉型目標、可行計畫和期程。三、啟動氣候行動內閣，推動重大政策。

地球公民基金會主任蔡卉荀表示，今年東京奧運受武漢肺炎影響，能否如期舉行尚屬未知，但安倍政府早已為東奧投入大量資源推廣行銷，包含宣傳福島重建有成，暗示九年前的福島核災已成歷史，不再影響日本與全球。官方急切地宣傳與詮釋，不僅讓福島重建現況扁平化，更有藉此轉移焦點，卸除責任之嫌。反觀日本在地社團持續行動、記錄與發聲，更立體地呈現福島災後現況，反而有助於世人同理災民與環境現況。

在福島核災滿九周年的最後一日，南台灣廢核行動聯盟舉行記者會，傳達對福島的祝福，並期勉台灣與福島一起邁向綠能100%的未來。出席團體包括：主婦聯盟環境保護基金會、台權人權促進會、台灣南社、台灣基進黨、地球公民基金會、社區大學全國促進會南部辦公室、高雄市公民監督公僕聯盟、高雄市性別公民行動協會、高雄市教師職業工會、國際家庭互助協會。

聯盟指出，台灣去年燃煤發電已開始下降，中火與興達燃煤電廠各減少了22%與14%發電量，而電力供應綠燈高達235天，每天都有超過6%備轉容量，顯示台灣已不會缺電。再生能源占比雖然提高到5.6%，但成長幅度太小，距離2025年20%的目標，還有很大的距離。

成員在現場滾動「低碳」、「綠能」、「節能」三顆大球，通過各種障礙，朝向「福島。台灣 綠能100%」終點球門前進。象徵這一代要負起責任，推動能源轉型，給下一代綠能100%的未來。