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診所前投幣式遊具好毒？ 高巿衛生局：乾脆撤掉

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
許多兒科、耳鼻喉科診所前會擺投幣式遊戲設施，防疫期間，是否成為傳播病毒的溫床，值得正視。記者王慧瑛／攝影
許多兒科、耳鼻喉科診所前會擺投幣式遊戲設施，防疫期間，是否成為傳播病毒的溫床，值得正視。記者王慧瑛／攝影

疫情拉緊報，公園的遊樂設施、診所前的投幣遊具等，都可能成為病毒溫床。3年前，防病毒肆虐時期，時任高雄市衛生局長的黃志中就曾呼籲診所封閉門口的投幣遊具及兒童遊戲區，避免病毒傳播，高雄市目前仍有不少小兒科診所門口仍擺放投幣式遊戲設施，讓不少家長覺得不安。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，在新冠肺炎社區感染風險日益高漲，診所門前的遊戲機台勢必成為高風險的媒介，強烈建議應妥善清消管理，甚至乾脆包覆撤除

義大醫院兒童醫學部長蔡璟忠表示，公園遊具或診所前的投幣式遊戲機，與公共空間的門把、手扶梯扶手等物一樣，容易殘留飛沫，下一個使用著觸摸後再摸自己的口鼻，病毒即有機會跑進體內黏膜發生感染，因此這些物品的清潔與消毒十分必要。

他說，新冠肺炎重症個案，多半是染疫8、9天後自體產生免疫力時不協調，引發的免疫風暴。小朋友的免疫力本來就不強，即使暫無重症，也不可輕忽傳播病毒的可能。

疫情期間，孩童應盡可能不要接觸這些遊具，若吵著要玩，也應帶酒精或稀釋的漂白水先行擦拭，但提醒家長，漂白水只能用在器具的清消，不能擦在孩童幼嫩的小手，造成皮膚敏感受傷。

「遊具當然也可能傳播病毒！」高雄市前衛生局長，現任高醫家醫科主治醫師黃志中表示，據新加坡的研究，病房內的馬桶、窗台都殘留有很多病毒，台北日前爆發的院內感染，也印證有新冠病毒殘留。

這次新冠肺炎輕症與無症狀患者占比很高，小孩子發生重症情形不多，但經由接觸遊具把病毒帶回家，卻可能感染到照顧他們的阿公、阿嬤，因此有必要截斷這個病毒傳播路徑，否則就會成為防疫破口。

黃志中說，社區感染是台灣下階段最大的防疫隱憂，應提前部署，擬出配套機制，截斷任何可能的感染源，否則爆發社區感染就棘手了，「除非玩一次就消毒一次」，沒有徹底落實消毒程序，下一個使用的小孩就可能被傳染，建議疫情期間暫時停用。

許多兒科、耳鼻喉科診所前會擺投幣式遊戲設施，防疫期間，是否成為傳播病毒的溫床，值得正視。記者王慧瑛／攝影
許多兒科、耳鼻喉科診所前會擺投幣式遊戲設施，防疫期間，是否成為傳播病毒的溫床，值得正視。記者王慧瑛／攝影

衛生局 新冠肺炎 高雄市

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