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屏東全中運資格賽開始 考驗縣政府防疫工作
全中運資格賽在今天上午8時正式展開，從3月10日至15日，共有3千名選手參賽，項目則有桌球、羽球、網球三項資格賽，分別在枋寮高中、建興國小、屏東體育館以及屏東科技大學舉行，同時也是考驗屏東縣政府防疫工作的開始。屏東縣長潘孟安上午前往體育館視察，更強調全中運攸關學生權益，但防疫也不能鬆懈。
為了防疫，各場館只開放單一出入口，且一律不開放觀眾進場觀賽，所有參賽選手、賽事人與選手家長都必須持有大會證件或識別貼紙才能入場，進出場館時皆必須配合量額溫、戴口罩與酒精消毒。
原先場館不開放選手家長陪同進場觀賽，但今天則改為選手最多只可讓2名家長陪同進場觀賽。此外，參賽選手必須填寫自主健康管理表，家長則必須填寫健康聲明表以利場館人員管制。
各場館也有醫療派駐在場內，若入場的選手額溫超過37度，則須在前往觀察區進行第二次測試，也會由教練評估是否繼續參賽，若身體不適則須教練陪同就醫。
潘孟安表示，全中運的成績攸關學生升學權益，賽事會如期舉行，進場人員也必須按照防疫流程入場，希望大家能共體時艱，配合防疫相關措施，避免群聚感染而擴大疫情。
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